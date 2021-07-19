عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد اصابة حالة بالمرض فى أمريكا.. معلومات عن جدري القرد النادر

جدري القرد
جدري القرد

أثار خبر إصابة أحد الأشخاص فى الصين بـ جدري القرد النادر ضجة كبيرة فى العالم إلا أن فكرة ندرة الاصابة بالمرض طمأنت الناس بعض الشئ ولكن تلك المخاوف عادت من جديد بعد إصابة أحد الأفراد فى أمريكا بها المرض اليوم.

 

ونرصد لكم أهم المعلومات عن جدري القرد وفقا لما أوردته منظمة الصحة الأمريكية :

لا يوجد له لقاح .. بيطرية تشرح طبيعة مرض جدري القرود و طرق نقله

فيديوجراف.. جدري القرود جائحة جديدة تهدد العالم

 

- جدري القرد مرض نادر موطنه الأساسي في المناطق النائية من وسط أفريقيا وغربها بالقرب من الغابات الاستوائية ويسببه فيروس جدري القرد أحد الفصائل المنتمية للهربس.
 

- ينتقل جدري القردة إلى البشر من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية أما انقاله من ن إنسان إلى آخر قليل جدا.
 

- أغلب حالات الوفيات الناتجة عن المرض تحدث بين الفئات العمرية الصغيرة وتترواح بين  1 و 10%.
 

- حتى الآن لا يوجد علاج أو لقاح متاح لمكافحة المرض رغم أن التطعيم السابق ضد الجدري أثبت قدرة كبيرة في الوقاية من فيروس جدري القرد.
 

- جدري القرد لا يزال يظهر بشكل متفرق في بعض أجزاء أفريقيا ويتبع فيروس جدري القرد إلى جنس الفيروسة الجدرية التابعة لفصيلة فيروسات الجدري.

 

- اكتشاف فيروس جدري القرد في عام 1985 بالمعهد الحكومي للأمصال الكائن في كوبنهاغن، الدانمرك وذلك أثناء التحري عن أحد الأمراض الشبيهة بالجدري فيما بين القردة.

 

- تنجم العدوى بالمرض من الحالات الدالة عن مخالطة مباشرة لدماء الحيوانات المصابة أو لسوائل أجسامها أو سوائلها المخاطية أو اماكن الاصابة فى الجلد .

 

- القوارض هي مكان العدوى الرئيسي لفيروس جدري القرد ومن المحتمل أن يكون تناول اللحوم غير المطهية جيداً من الحيوانات المصابة بعدوى المرض عامل خطر يرتبط بالإصابة به.

 

- ينتقل جدري القرد من إنسان إلى آخر عند المخالطة الحميمة لإفرازات السبيل التنفسي لشخص مصاب بعدوى المرض أو لآفاته الجلدية أو عن ملامسة أشياء ملوثة بسوائل المريض أو بمواد تسبب الآفات. 

 

- ينتقل المرض في المقام الأول عن طريق جزيئات الجهاز التنفسي التي تتخذ شكل رذاذ  يصيب وجه الشخص السليم مما يعرض أفراد الأسرة من الحالات النشطة لخطر الإصابة بعدوى المرض بشكل كبير.

 

- للأسف ينتقل جدري القرد عن طريق التلقيح أو عبر المشيمة  ويعرف باسم جدري القردة الخلقي

 

- فى حالات نادرة يتم انتقال جدري القرد من كلاب البرية إلى الإنسان .
 

- تتراوح فترة حضانة جدري القردة بين 6 أيام و16 يوماً ويمكن أن تتراوح بين 5 أيام و21 يوماً.

 

- فترة  الحضانة يعانى الشخص من حمى وصداع قوي وتضخم الغدد اللمفاوية وآلام الظهر والعضلات وضعف شديد
 

- ظهور الطفح الجلدي في مدة تتراوح بين يوم واحد و3 أيام عقب الإصابة بالحمى وظهور مراحل  الطفح المختلفة على الوجه وأجزاء أخرى من الجسم. 

 

بعض العلامات الجلدية فى أغشية الفم المخاطية في 70% من الحالات والأعضاء التناسلية 30% وملتحمة العين 20%، فضلاً عن قرنيتها ومقلة العين.

جدري القرد حالات نادرة فيروس جدري القرد فيروس الجدري الجدري اعراض انتقال اخبار صحة

موضوعات متعلقة

جدرى القرود.. هل يمكن أن يصيب الإنسان.. إستشارى يجيب

ينتقل بالرذاذ.. أعراض جدري القرود بعد تسجيل أول إصابة في تكساس

بعد ظهور أول إصابة .. كل ما تريد معرفته عن فيروس جدري البقر

المصريون محميون من جدري القرود والزواحف سبب انتشار الفطريات في الهند.. فيديو

ترشيحاتنا

السيسي: مبادرة حياة كريمة تدشين للجمهورية الجديدة.. فيديو

وزير الصحة السعودي من معشر عرفات: الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدا

بايدن يحذر: الاقتصاد الأمريكي قد يواجه مضاعفات خطيرة بفعل التضخم

بث مباشر .. الحجاج يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير

أول زعيم عربي بالبيت الأبيض.. ملك الأردن وأسرته يصلون أمريكا للقاء الرئيس جو بايدن

بعد اصابة حالة بالمرض فى أمريكا.. معلومات عن جدري القرد النادر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

لم تدخل في غيبوبة ..أخر تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز.. خاص

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الثاني لـ سد النهضة وتوجه رسالة لـ مصر والسودان|شاهد

جماهير الأهلي هي السند.. محمود الخطيب: شكرًا للرئيس السيسي ومؤسسات الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ