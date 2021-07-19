بعد اصابة حالة بالمرض فى أمريكا.. معلومات عن جدري القرد النادر

أثار خبر إصابة أحد الأشخاص فى الصين بـ جدري القرد النادر ضجة كبيرة فى العالم إلا أن فكرة ندرة الاصابة بالمرض طمأنت الناس بعض الشئ ولكن تلك المخاوف عادت من جديد بعد إصابة أحد الأفراد فى أمريكا بها المرض اليوم.

ونرصد لكم أهم المعلومات عن جدري القرد وفقا لما أوردته منظمة الصحة الأمريكية :

- جدري القرد مرض نادر موطنه الأساسي في المناطق النائية من وسط أفريقيا وغربها بالقرب من الغابات الاستوائية ويسببه فيروس جدري القرد أحد الفصائل المنتمية للهربس.



- ينتقل جدري القردة إلى البشر من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية أما انقاله من ن إنسان إلى آخر قليل جدا.



- أغلب حالات الوفيات الناتجة عن المرض تحدث بين الفئات العمرية الصغيرة وتترواح بين 1 و 10%.



- حتى الآن لا يوجد علاج أو لقاح متاح لمكافحة المرض رغم أن التطعيم السابق ضد الجدري أثبت قدرة كبيرة في الوقاية من فيروس جدري القرد.



- جدري القرد لا يزال يظهر بشكل متفرق في بعض أجزاء أفريقيا ويتبع فيروس جدري القرد إلى جنس الفيروسة الجدرية التابعة لفصيلة فيروسات الجدري.

- اكتشاف فيروس جدري القرد في عام 1985 بالمعهد الحكومي للأمصال الكائن في كوبنهاغن، الدانمرك وذلك أثناء التحري عن أحد الأمراض الشبيهة بالجدري فيما بين القردة.

- تنجم العدوى بالمرض من الحالات الدالة عن مخالطة مباشرة لدماء الحيوانات المصابة أو لسوائل أجسامها أو سوائلها المخاطية أو اماكن الاصابة فى الجلد .

- القوارض هي مكان العدوى الرئيسي لفيروس جدري القرد ومن المحتمل أن يكون تناول اللحوم غير المطهية جيداً من الحيوانات المصابة بعدوى المرض عامل خطر يرتبط بالإصابة به.

- ينتقل جدري القرد من إنسان إلى آخر عند المخالطة الحميمة لإفرازات السبيل التنفسي لشخص مصاب بعدوى المرض أو لآفاته الجلدية أو عن ملامسة أشياء ملوثة بسوائل المريض أو بمواد تسبب الآفات.

- ينتقل المرض في المقام الأول عن طريق جزيئات الجهاز التنفسي التي تتخذ شكل رذاذ يصيب وجه الشخص السليم مما يعرض أفراد الأسرة من الحالات النشطة لخطر الإصابة بعدوى المرض بشكل كبير.

- للأسف ينتقل جدري القرد عن طريق التلقيح أو عبر المشيمة ويعرف باسم جدري القردة الخلقي

- فى حالات نادرة يتم انتقال جدري القرد من كلاب البرية إلى الإنسان .



- تتراوح فترة حضانة جدري القردة بين 6 أيام و16 يوماً ويمكن أن تتراوح بين 5 أيام و21 يوماً.

- فترة الحضانة يعانى الشخص من حمى وصداع قوي وتضخم الغدد اللمفاوية وآلام الظهر والعضلات وضعف شديد



- ظهور الطفح الجلدي في مدة تتراوح بين يوم واحد و3 أيام عقب الإصابة بالحمى وظهور مراحل الطفح المختلفة على الوجه وأجزاء أخرى من الجسم.

بعض العلامات الجلدية فى أغشية الفم المخاطية في 70% من الحالات والأعضاء التناسلية 30% وملتحمة العين 20%، فضلاً عن قرنيتها ومقلة العين.