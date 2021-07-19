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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تهنئة خاصة بالعيد من الفخراني وابطال ياما في الجراب يا حاوي

أبطال مسرحية ياما
أبطال مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

اطلق مسرح كايرو شو المنتج لمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحيى الفخراني تهنئة خاصة من ابطال العمل بعيد الاضحي المبارك من خلال مجموعة من الفيديوهات القصيرة يظهر بها نجوم العرض لأول مرةً بالأزياء الخاصة بالمسرحية.

 

مسرحية ياما في الجراب يا حاوي عن رائعة بيرم التونسي والملحن احمد صدقي "ليلة من ألف ليلة" واخراج مجدي الهواري ويشارك في بطولتها النجم اياد نصار و نجمي الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والفنان شريف دسوقي، الي جانب نجوم المسرح سما ابراهيم و ناصر سيف وحسن العدل واسماعيل فرغلي ورضا ادريس و لبني ونس وعلاء قوقه.

 

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عودة يحيى الفخراني للمسرح بـ ياما في الجراب يا حاوي.. صور

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يحيي الفخراني ولميس جابر يشاركان في عزاء جيهان السادات.. صور

 

يا ما في الجراب يا حاوي تدور في اجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي الا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق و الصراع الانساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع علي السلطة. 

 

ومن المنتظر افتتاح بالإسكندرية على مسرح مكتبة الإسكندرية الكبير خلال أغسطس المقبل، ويتواصل عرضها بالتبادل بين القاهرة والأسكندرية. 

 

مفاجأه العرض 

وكشف المصدر أن مفاجاة العرض هي مشاركة الفنان شريف دسوقي، في البطولة بدور رئيسي غير متوقع، بحماس شخصي وترشيح فني من النجم يحيى الفخراني وهو مارحب به شريف ولاقى أيضاً حماسا كبيرا من كل أسرة العمل، ليكون ذلك أول ظهور فني جماهيري له بعد أزمته الصحية الأخيرة.

 

مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للفنان يحيى الفخراني، إخراج مجدي الهواري، انتاج كايرو شو، أشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا إدريس ولبني ونس وعلاء قوقة، توزيع الألحان الأصلية للموسيقار أحمد صدقي،  الموسيقار الشاب مصطفى حلواني من عزف أوركسترا بودابست العالمي الشهير التي تقوم حالياً بتسجيل التوزيعات الجديدة للألحان .

 

تدور أحداث المسرحية في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

الفخراني يحيى الفخراني مسرحية مسرح مسرح كايرو شو الاسكندرية

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