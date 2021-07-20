هواوى تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها الرائدة Huawei P50

أعلنت شركة هواوى الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها الرائدة Huawei P50 التي تأجل الإعلان عنها أكثر من مرة بسبب عدد من المشكلات التي تواجه الشركة على رأسها الحظر الأمريكى عليها و النقص الشديد في أشباه الموصلات.



وحسب موقع The Verge فإن شركة هواوى أكدت موعد إطلاق هواتف Huawei P50 في 29 يوليو ، على حساب الشركة الرسمي على موقع Weibo الصيني، وفقا لريتشارد يو الرئيس التنفيذي لمجموعة المستهلكين لهواوي.

ويأتي إطلاق هواتف Huawei P50 بعد أكثر من عام منذ أن أعلنت هواوى عن سلسلة P40 ، حيث أثرت العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشكل خطير على قدرة الشركة على إنتاج شرائح Kirin الخاصة بها ، مما خلق شكوكًا حول قدرتها على إطلاق هواتف رئيسية جديدة.

مواصفات هواتف Huawei P50 من هواوي



وستكون هواتف Huawei P50 من هواوي عبارة عن 3 هواتف هى : P50 و P50 Pro و +P50 Pro ، وستأتى بشاشات منحنية من الجانبين بقياسات مختلفة ونماذج مختلفة مقاومة للمياه ، مع ثقب فى أعلى الشاشة ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع طول يبلغ 159 مم وعرض 73 مم ، ومعدل التحديث 120 هرتز.



وستعمل هواتف Huawei P50 بمعالجات من نوع Kirin 9000، مع سعتين للذاكرة التخزينية هما 256 و 521 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائى رام بسعتي 8 و 12 جيجابايت.



وستأتي هواتف Huawei P50من هواوي، مع تصميم لإعدادات الكاميرا الخلفية، علي شكل مصمفوفة داخل حلقات مرئية كبيرة، حيث تأتي ثلاث كاميرات في الدائرة العلوية، وواحدة في الحلقة السفلية التي من المفترض أن تضم مستشعر الكاميرا الرئيسي.



ومن المقرر أن تحتوي هواتف هواوي Huawei P50 على بطارية 4500 مللي أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، أى 11 فولت و 6 أمبير مما يساعد في شحن الهواتف في دقائق معدودة.



وستشحن بطارية هواتف Huawei P50 من 0 إلى 50 % في حوالي 15 دقيقة، وهو وقت قليل للغاية، مقارنة بوقت شحن هواتف الأندرويد الأخرى، كما تزعم عدد من التقارير أنه يمكن للهواتف الشحن في حوالي 10 دقائق فقط بنفس النسبة.

