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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. محافظ الجيزة يتفقد مجازر ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

يتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة غدا الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، مجزر الوراق، وكذلك مجازر ذبح الأضاحي بالمحافظة.

 

ويأتي ذلك للوقوف علي جاهزيتها واستقبالها للمواطنين في عيد الأضحى المبارك مجانا.

 

وكانت اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات خلال عيد الاضحى المبارك للتسهيل علي مواطنيها وضمان مرور العيد دون معوقات .

 

و أعلن  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحي فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة على أن يقوم صاحب الذبيحة بإصطحاب الجزار الخاص به


وشملت قرارات محافظ الجيزة حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية وفي حالة المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه  نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله . 


و أصدر محافظ الجيزة قراراً بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه في حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.


و كلف المحافظ إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بالجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين لقرارات حظر الذبح بالشوارع  والإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة وذلك  بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالاضافة الي حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح و تفرض غرامة على المخالف بواقع 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.


وأكد المحافظ انه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة مؤكدا وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور بالاضافة الي تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.


وطالبت محافظة الجيزة المواطنين الالتزام بكافة القرارات المنظمة لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين لتجنب التعرض للمسائلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم .
 

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