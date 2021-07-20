مواصفات وأسعار كاديلاك CTS موديل 2021 في السعودية

تقدم شركة كاديلاك الامريكية العديد من الاصدارات القوية و المميزة داخل السوق السعودي، و من بينهم النسخة الانيقة كاديلاك CTS موديل 2021، و التي تأتي باطلالة خارجية تجمع بين فخامة السيدان، و الاداء القوي نسبة إلى تمتعها بالعديد من التجهيزات الفنية، إلى جانب عناصر التحكم الداخلية و انظمة مساعدة قائد المركبة.

مواصفات كاديلاك CTS موديل 2021 في السعودية

تحتوي كاديلاك CTS موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 268 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي ينقل السرعات إلى منظومة الدفع الخلفي، مع سرعة قصوى تصل لـ 250 كيلومتر في الساعة، مما يمنحها افضلية الانطلاق من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 5.9 ثانية.

كما تضم كاديلاك CTS موديل 2021 حزمة فنية اخرى تعتمد على محرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، بسعة 3600 سي سي، قادر على انتاج قوة 420 حصان، و 583 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس اوتوماتيكية الحركة، و بهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع الثبات حتى تصل إلى 100 كم/ساعة في غضون 4.6 ثانية فقط.

بينما جاءت السيارة كاديلاك CTS موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت طول 4.966 مم، و عرض يقدر بـ 1.834 مم، و 1.453 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات يبلغ طولها 2.911 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 385 لتر، إلى جانب مصابيح أمامية انسيابية، وشبكات متعددة المقاطع، و حزمة من وسائل التحكم و الرفاهية.

اسعار كاديلاك CTS موديل 2021 في السعودية

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل TURBO BASE 2021محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 193,160 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TURBO STANDARD 2021محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 199,100 ريال سعودي.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل TURBO LUXURY 2021محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 209 الاف ريال سعودي.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021محرك 3600 سي سي تيربو بسعر 215,600 ريال سعودي.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل PREMIUM LUXURY 2021 محرك 3600 سي سي تيربو بسعر 231 الف ريال سعودي.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل TWIN TURBO V-SPORT 2021 محرك 3600 سي سي تيربو بسعر 275 الف ريال سعودي.