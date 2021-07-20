بـ 20 جنيه استمتع بجولة فى متحف الأقصر للفن المصري القديم

يفتح متحف الأقصر للفن المصرى القديم أبوابه لإستقبال زواره الكرام يومياً في الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً.

ويعيد فتح ابواب متحف الأقصر للفن المصرى القديم الفترة المسائية من الساعة 5مساءًا حتى الساعة 8 مساءًا، طوال أيام الاسبوع بما فى ذلك أيام الإجازات والأعياد.

وسيقوم أمناء المتحف بعمل جولات إرشادية لكل من يرغب من زوار المتحف المصريين.



حدد المتحف اسعار تذاكر الدخول كالتالي ، تذاكر دخول المتحف للمصريين والعرب : 30 جُنيهاً

سعر تذكرة الطالب المصري: 10 جنيهات ، التصوير الفوتوغرافي التذكاري بالكاميرا ( 20 جنيهاً) وبدون فلاش).

