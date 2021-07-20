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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بـ 20 جنيه استمتع بجولة فى متحف الأقصر للفن المصري القديم

متحف الأقصر للفن
متحف الأقصر للفن المصرى القديم

يفتح متحف الأقصر للفن المصرى القديم أبوابه لإستقبال زواره الكرام يومياً في الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً.

ويعيد فتح ابواب متحف الأقصر للفن المصرى القديم الفترة المسائية من الساعة 5مساءًا حتى الساعة 8 مساءًا، طوال أيام الاسبوع بما فى ذلك أيام الإجازات والأعياد.

وسيقوم أمناء المتحف بعمل جولات إرشادية لكل من يرغب من زوار المتحف المصريين.


حدد المتحف اسعار تذاكر الدخول كالتالي ، تذاكر دخول المتحف للمصريين والعرب : 30 جُنيهاً
سعر تذكرة الطالب المصري:  10 جنيهات ، التصوير الفوتوغرافي التذكاري بالكاميرا ( 20 جنيهاً) وبدون فلاش).
 

متحف الأقصر للفن المصرى القديم

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