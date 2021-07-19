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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

احذف تطبيق ماسنجر
احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

حذر خبراء متخصصون في مجال الأمن الإلكتروني من تطبيق المراسلة Facebook Messenger ماسنجر  المملوك لشركة فيسبوك، وذلك بسبب فشل التطبيق في استخدام التشفير من طرف إلى طرف مثل واتسآب. 


وبحسب صحيفة ديلي ميرور فإن هناك عدد من الخبراء الأمنيون قد حذروا مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد من استخدام تطبيق ماسنجر ونصحوهم بحذفه فورا. 

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وتعرض تطبيق ماسنجر لانتقادات شديدة بسبب فشله في استخدام التشفير من طرف إلى طرف مثل واتسآب حيث أن وجوده بهذا الشكل يعرض خصوصية المستخدمين والمحتوى الذي يقومون بتداوله للخطر.

 

كما يرتبط التحديث المتأخر وعدم تشفير تطبيق ماسنجر  بمخاوف قد تؤدى إلى استغلال الأطفال دون أن يلاحظه أحد، حيث يعني عدم التشفير أن الرسائل يمكن أن يتم اختراقها ورؤيتها من الهاكرز. 


وكتب خبير الأمن السيبراني زاك دوفمان في مجلة فوربس أنه  "يجب على مستخدمي تطبيق ماسنجر الذين يقرؤون هذا أن يحولوا محادثاتهم الشخصية إلى واتسآب أو سيجنال وعدم استخدام ماسنجر .


ويعتقد زاك أنه ليس من الضروري تشفير جميع منصات الدردشة على وسائل التواصل الاجتماعي ، لكنه قال إن لديها بعض الإيجابيات ، بما في ذلك حماية الأطفال، لكنه قال إنه يجب أن يكون لدى المستخدمين خيار اختيار خدمات مشفرة من طرف إلى طرف. 
 

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