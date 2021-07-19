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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي|الخطيب يشكر الرئيس ومؤسسات الدولة.. وصول رباعي الأهلي الأولمبي إلى طوكيو.. نادي فرنسي يهدد صفقة الفريق المنتظرة

الخطيب
الخطيب

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

الأهلي يعلن عدد مبارياته فى الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي

 

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة  بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على  أن الفريق سيلعب 3 مباريات فقط بالدوري وليس 6 دون لاعبي المنتخب الأولمبي.

جماهير الأهلي هي السند.. محمود الخطيب: شكرًا للرئيس السيسي ومؤسسات الدولة

وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وجه التهنئة لجماهير الأهلي وكل الأمة العربية والإسلامية وشعب مصر الغالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يدوم الخير والسلام على مصر، وتظل في تقدم وازدهار.

 

عقب حصد النجمة العاشرة.. "رباعى الأهلى" يصل طوكيو للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي
 

وصل رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى "محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن"، إلى طوكيو اليوم الإثنين قادمين من ألمانيا، ومن المقرر أن يتوجه الرباعى غدا إلى مدينة سابورو اليابانية التى تستضيف معسكر الفراعنة.

 

صفقة الأهلي فى خطر .. نادي فرنسي يسعي لضم موهبة المغرب

 

كشفت تقارير صحيفة مغربية، عن دخول نادي ستراسبورج الفرنسي في مفاوضات لضم سفيان رحيمي  بعد تردد أنباء عن وجود مفاوضات متقدمة  مع الأهلي لضمه .

موقع صدى البلد الإخباري النادي الأهلي الدوري المنتخب الأولمبي محمود الخطيب سفيان رحيمي

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