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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد جديد..أمريكا تحسم موقفها من المفاوضات والعقوبات على إيران

أمريكا تنذر إيران
أمريكا تنذر إيران

أعلنت الخارجية الأمريكية استعدادها لمواصلة محادثات فيينا مع إيران، وحرصها على الوصول لاتفاق مستدام يمنع إيران من حيازة السلاح النووي، مشيرة إلى أن إيران هي من طلبت مزيدا من الوقت، ومؤكدة في الوقت نفسه على أنها لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران إلا عبر مسار دبلوماسي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
 

أكدت الخارجية الأمريكية أن كل العقوبات المفروضة على إيران تبقى قائمة ما لم يتم رفعها بناء على عملية دبلوماسية.

 

وقالت الخارجية إنه رغم ذلك، فواشنطن منفتحة على إكمال المفاوضات مع إيران، معبرة عن أملها في أن تسعى "حكومة رئيسي للمضي قدما فيها".

 

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن تدرس فرض عقوبات صارمة على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين لحث طهران على إبرام الاتفاق النووي.

 

وأضافت الصحيفة أن واشنطن تدرس الخيارات المتاحة أمامها لحث إيران على مواصلة التفاوض أو معاقبتها في حال امتناعها عن ذلك.

 

وذكرت الصحيفة أن من بين الخيارات التي يتم بحثها فرض عقوبات جديدة على شبكات الشحن التي تساعد في تصدير النفط الإيراني.


من جانبه صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي بأن انتظار تولي الحكومة الجديدة مهامها في طهران في أغسطس المقبل يجمّد المفاوضات بشأن النووي الإيراني ويجعل منظّمته في وضع "غير مريح".

 

وقال جروسي في مقابلة -أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية- في ريو دي جانيرو على هامش زيارته للبرازيل "هناك مجموعة مسائل نسعى إلى توضيحها مع إيران وسيتعّين علينا انتظار استئناف (المحادثات) مع الإدارة الجديدة".

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