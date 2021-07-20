نيرمين الفقي تدعو لـ ياسمين عبد العزيز.. شاهد

دعت الفنانة نيرمين الفقي، للفنانة ياسمين عبد العزيز؛ بعد تعرضها لوعكة صحية، ونشرت صورة لـ ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت نيرمين الفقي على الصورة: “ بحق الايام المفترجة تقومي بالف سلامه وترجعي لبيتك واولادك حبيبتي ”.

سبب دخول ياسمين عبد العزيز للمستشفى

تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بـ متلازمة تكيس المبايض وفق ما رجحه البعض حتى الآن، ولا توجد معلومة دقيقة حول حالتها الصحية.

وأبرز ما جاء فى الشائعات المتداولة عن حالة ياسمين عبد العزيز، أنها تعانى من المرض؛ ما أدى لاحتجازها فى الرعاية المركزة.

وأجرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عملية جراحية لاستئصال الكيس الموجود على المبايض ولكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية، ما اضطر الأطباء بسببها لإزالة جزء من الأمعاء.

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

وكشف الفنان وائل عبدالعزيز، تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد تدهور حالتها في الساعات الماضية بعد إجرائها عملية جراحية .

وكتب وائل عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «أرجو من الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا، وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش عن لسانا، ولما نطمن وتستقر الحالة، هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي".