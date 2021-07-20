المغرب يعود للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

قررت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

ومن ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأحد، أن وزير الخارجية يائير لابيد سيقوم مطلع أغسطس المقبل بزيارة إلى ‎المغرب، تعد الأولى لوزير إسرائيلي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، إن هذه الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد تهدف لتدشين سفارة ‎إسرائيل في ‎الرباط رغم تقارير سابقة أشارت إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب لن ترقى إلى مستوى فتح السفارات.

وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن وزير الخارجية يخطط لزيارة الرباط عاصمة المغرب بدايات الشهر القادم من أغسطس، لإنشاء ممثلية إسرائيلية في البلاد، حيث ستكون هذه أول زيارة لوزير إسرائيلي إلى المغرب منذ بدء العلاقات بين الطرفين في ديسمبر الماضي 2020.

وأوضح الموقع أن هذه الزيارة تم الاتفاق عليها خلال اتصال هاتفي الجمعة الماضية بين لابيد ونظيره المغربي ناصر بوريطة.

وأشار الموقع إلى أن "العلاقات بين المغرب وإسرائيل تجددت في إطار اتفاق ثلاثي وافقت فيه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على الاعتراف بالصحراء المغربية كجزء من المغرب".

وقال إن الاتفاقية الموقعة بين البلدين لم تتضمن تجديد العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن "الحكومة المغربية وافقت على أن تشمل الاتفاقية فتح مكتب تمثيلي دبلوماسي في الرباط وتل أبيب، ولن ترقى إلى سفارات كاملة".