عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية في 24 ساعة.. طوارئ بأجهزة المحافظة استعدادا للعيد

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يجتمع بالأجهزة التنفيذية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التجهيزات النهائية وما تم اتخاذه من استعدادات على مستوي الأحياء وجميع المديريات والشركات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك في ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء. 

 

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة علي القطاعات الخدمية، مشددا علي استمرار الاستعدادات القصوى وتكثيف الحملات بجميع القطاعات خلال أيام العيد. 

 

تشكيل غرف عمليات بالمحافظة

وأكد الشريف علي انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار ال ٢٤ ساعة، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات وكافة الجهات المعنية لمتابعة أية مستجدات والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ.

اقرأ أيضًا:

صفحة مفبركة.. مدير تعليم الإسكندرية ينفي وجود أي مدرسة تحمل اسم ليسيه كليبر

كما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لضبط أي مخالفات والتأكد من انضباط المخابز البلدية وإنتاج كميات كافية من الخبز والمطابقة للمواصفات الفنية. كما شدد على ضخ كميات كافية من السلع التموينية الأساسية؛ وذلك لسد احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خلال أيام العيد.

استعدادات التموين

ومن جانبه؛ أوضح الأستاذ محمد سعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، انه يتم انتاج ما يقرب من 10 مليون رغيف يوميا كمتوسط انتاج المحافظة من الارغفة البلدية لسد احتياجات المواطنين، كما أكد انه تم صرف ما يقرب من 700 ألف بطاقة تموينية بإجمالي مستفيدين حوالي 2 مليون مواطن من بداية شهر يوليو وحتى الأن، وذلك من اجمالي بطاقات المحافظة التي تخطت المليون بطاقة.

 

وفيما يختص باستعدادات مديرية التموين لأعياد عيد الأضحى المبارك؛ فقد أشار سعد ان المديرية شنت خلال الأيام الماضية العديد من الحملات الرقابية المكبرة على الأسواق والمخابز، والتي اسفرت عن تحرير عدد ٥٨ محضر لحوم متنوع لمحلات جزارة و ثلاجات حفظ اللحوم المجمدة وتم تحريز كمية لحوم مجمدة تقدر ٣٩٢٢٠ كجم مجهولة المصدر بدون بيانات أو مستندات دالة على الحيازة، و كمية ١٣٠ كجم لحوم مجمدة تم فكها و عرضها للبيع على أنها لحوم طازجة، وكذا كمية ٢٧٠ كجم لحوم تم ذبحها خارج المجازر، كما تم ضبط كمية ٨٥٥ كجم دواجن مجمدة مجهولة المصدر بدون بيانات أو مستندات دالة على الحيازة، ضبط ٧٠ كجم أصابع سوريمى بطعم الكابوريا مجهولة المصدر بدون بيانات، وتحرير عدد ١٦ محضر عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

الاسكندرية الإجراءات الاحترازية التجارة الداخلية وزارة التموين الحملات الرقابية عيد الأضحى

ترشيحاتنا

ماذا يقال عند ذبح الأضحية ؟ وحكم تصوير البهيمة

ما هو يوم النحر وفضله وحكم صيامه ؟ معلومات لا يعرفها الكثير

من أول من كسا الكعبة وسبب كونها باللون الأسود؟ مركز الأزهر يوضح

6 إخوة ينفذون وصية أبيهم الراحل ويساعدون الحجاج في مكة..فيديو

نضال الشافعي يكشف كواليس تحضيره لدوره في هجمة مرتدة.. فيديو

6 مهام يختص بعملها صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

الجوكر تراجع .. بيراميدز يقلب الطاولة على نجوم الأهلي ويوقع غرامات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ