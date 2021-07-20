الإسكندرية في 24 ساعة.. طوارئ بأجهزة المحافظة استعدادا للعيد

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التجهيزات النهائية وما تم اتخاذه من استعدادات على مستوي الأحياء وجميع المديريات والشركات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك في ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة علي القطاعات الخدمية، مشددا علي استمرار الاستعدادات القصوى وتكثيف الحملات بجميع القطاعات خلال أيام العيد.

تشكيل غرف عمليات بالمحافظة

وأكد الشريف علي انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار ال ٢٤ ساعة، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات وكافة الجهات المعنية لمتابعة أية مستجدات والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ.

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كما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لضبط أي مخالفات والتأكد من انضباط المخابز البلدية وإنتاج كميات كافية من الخبز والمطابقة للمواصفات الفنية. كما شدد على ضخ كميات كافية من السلع التموينية الأساسية؛ وذلك لسد احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خلال أيام العيد.

استعدادات التموين

ومن جانبه؛ أوضح الأستاذ محمد سعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، انه يتم انتاج ما يقرب من 10 مليون رغيف يوميا كمتوسط انتاج المحافظة من الارغفة البلدية لسد احتياجات المواطنين، كما أكد انه تم صرف ما يقرب من 700 ألف بطاقة تموينية بإجمالي مستفيدين حوالي 2 مليون مواطن من بداية شهر يوليو وحتى الأن، وذلك من اجمالي بطاقات المحافظة التي تخطت المليون بطاقة.

وفيما يختص باستعدادات مديرية التموين لأعياد عيد الأضحى المبارك؛ فقد أشار سعد ان المديرية شنت خلال الأيام الماضية العديد من الحملات الرقابية المكبرة على الأسواق والمخابز، والتي اسفرت عن تحرير عدد ٥٨ محضر لحوم متنوع لمحلات جزارة و ثلاجات حفظ اللحوم المجمدة وتم تحريز كمية لحوم مجمدة تقدر ٣٩٢٢٠ كجم مجهولة المصدر بدون بيانات أو مستندات دالة على الحيازة، و كمية ١٣٠ كجم لحوم مجمدة تم فكها و عرضها للبيع على أنها لحوم طازجة، وكذا كمية ٢٧٠ كجم لحوم تم ذبحها خارج المجازر، كما تم ضبط كمية ٨٥٥ كجم دواجن مجمدة مجهولة المصدر بدون بيانات أو مستندات دالة على الحيازة، ضبط ٧٠ كجم أصابع سوريمى بطعم الكابوريا مجهولة المصدر بدون بيانات، وتحرير عدد ١٦ محضر عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.