البحيرة في 24 ساعة.. تكثيف حملات تعقيم المساجد والمرور على المعديات النهرية وإزالة التعديات

محافظة البحيرة

شهدت محافظة البحيرة على مدار الـ24 ساعة الماضية، عدداً من الأحداث، بجانب الاستعدادات المكثفة التي اتخذتها في جميع المراكز والمدن، استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

حيث شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، في بداية أمس الإثنين، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع تكثيف الحملات على الأسواق ومحلات الجزارة والمخابز والصيدليات بالتزامن مع استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

تحرير ٤١ محضر تمويني متنوع

في نفس السياق نفذت مديرية التموين برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات مكبرة على الأسواق والمخابز ومحلات المواد الغذائية بمركز وادى النطرون وأبو حمص وأبو المطامير، أسفرت عن تحرير تحرير ٢٢ محضر على الأسواق و ١٩ محضر لمخابز بلدية تضمن الآتي :-

- تحرير ١٢ محضر لمحلات منظفات وعطور وعطارة وكماليات سيارة لحيازة سلع مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية والمضبوطات عبارة عن ١٩٥ عبوة معطر وزيت شعر و٦٦ عبوة منظفات.

- تحرير ٦ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع للجمهور.

- محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية وكذا محضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص.

- تحرير ٦ محاضر ما بين عرض لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وعرض لحوم مكشوفة وعدم إعلان عن الأسعار السلع المعروضة للبيع للجمهور وضبط ١٢٠عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية.

- تحرير ٣ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية.

تحرير ١٩ محضر ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم وجود سجل الزيارات وتصرف فى حصص الدقيق .

- تحرير ٤ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية

حملات لمراجعة المعديات النهرية

كما قامت الوحدات المحلية بمركز كوم حمادة إيتاى البارود والمحمودية وشبراخيت ورشيد بمتابعة أعمال المعديات والمراسي نطاقها والتأكد من الالتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان والالتزام بتطبيق كافة القرارات الاحترازية المقررة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين .

إزالة 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية

كما شدد محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب

وأكد على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (ادكو دمنهور - المحمودية - حوش عيسى - الدلنجات - كوم حمادة) عن إزالة 15 حالة تعدي على مساحة 6154 م2 عبارة عن:

- إزالة فورية لتعدي ببناء أساس سور من الحجارة البيضاء بمساحة 3450 م٢ بعزبة زرزارة ( السلام ) التابعة لقرية المعدية بإدكو.

- إزالة 5 حالات تعدي على مساحة 1020 م٢ بقري سنهور، و زاوية غزال و حفص و نديبه بدمنهور

- تنفيذ 4 حالات إزالة على الأراضي الزراعية بنطاق قريتى كوم النصر وديروط بالمحمودية بمساحة 664 م٢ عبارة عن شدات خشبية لعمل سلم خرساني.

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 560 م بحوش عيسى

- إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 350 م بقري الوفائية ومؤسسة البستان الدلنجات.

- فك شدة خشبية على مساحة 110م داخل الحيز العمراني دور رابع علوى بدون ترخيص ومخالف لقيود الارتفاع بقرية صفط العنب بكوم حمادة

خطة مديرية الأوقاف لصلاة العيد

من ناحية أخر أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، على تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بجميع المساجد التي ستشهد الصلاة وتطبيق الإجراءات الاحترازية بها مع وضع علامات تحديد أماكن المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعي بينهم.

وأوضح وكيل الوزارة، أن شروط دخول المصلين المساجد ارتداء الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم، مشيراً إلى أن أعمال التعقيم مستمرة بصفة دورية عقب أداء كل صلاة بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى.

وأكد وكيل الوزارة، إنه تم تحديد المساجد التي سوف تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك والتي تصل لحوالي 12697 مسجد على مستوى محافظة البحيرة مع التأكد من ارتداء المصلين للكمامة واصطحاب المصلية الشخصية ومراعاة التباعد الاجتماعي.