سعد سمير يكشف عن سر أزمة كهربا وتفوق موسيماني

كشف سعد سمير نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن رايه في محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق خلال الفترة الحالية.

وأكد سعد سمير في تصريحات خلال استضافته بـ قناة “ الأهلي ” أن كهربا نجم كبير ولديه إمكانيات رائعة بالإضافة لعشه لـ الأهلي وإخلاصه .

وأضاف سعد سمير أن ازمة كهربا تتمثل في انفعاله الزائد ورغبته الشديدة في المشاركة بشكل أساسي مشددا انه دائما ما يحتاج للشعور بالاحتواء والاهمية .

وأضاف أن طبيعي ان تحدث بعض المشاكسات في مران الفريق مشددا ان كهربا ينتظر فرصه المشاركة أساسيا .

وتابع أن كهربا بدا في التركيز في المران وادائه اختلف عن الفترة الماضية.

وعن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق فأكد انه مدرب رائع وعلى دراية بشخصية كل للاعب مشددا أنه فياول اجتماع له مع الفريق كان يعرف أسماء الجميع .

وأضاف ان موسيماني يختلف عن فايلر المدير الفني السابق للفريق في قربه الشديد للاعبين ودرايته بكيفية التعامل مع كل للاعب على حده .

احتل النادي الأهلي صدارة الأندية العربية والإفريقية في أحدث تصنيفات الأندية العالمية، طبقًا لتصنيف موقع football database، حيث احتل المارد الأحمر الذي حقق دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، المركز الـ25 عالميًا متفوقًا على العديد من الأندية العالمية مثل توتنهام الإنجليزي وروما الإيطالي.

ووضع التصنيف، فريق الأهلي في المركز الأول أفريقيًا وعربيًا و الـ25 عالميا بـ1759 نقطة، متفوقًا على غريمه التقليدي الزمالك بـ 110 مراكز، حيث جاء الفارس الأبيض في المركز 135 عالميًا بـ 1580 نقطة، فيما حل الهلال السعودي في المركز الثاني عربيًا خلف الأهلي المصري في المركز الـ84 عالميًا بـ 1680 نقطة.

وارتقى الأهلي 41 مركزًا عن التصنيف الماضي، مستفيدا من تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ المارد الأحمر، بعدما انتصر على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي البطولة.

بايرن ميونخ يتربع



ويتربع فريق بايرن ميونخ الألماني، على صدارة تصنيف الأندية العالمية بـ 2052 نقطة، ثم جاء مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثاني عالميا، وإنتر ميلان الإيطالي في المركز الثالث، وريال مدريد الإسباني في المركز الرابع، فيما حل تشيلسي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا خامسًا.