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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا فؤاد تهنئ جمهورها بـ عيد الأضحى.. شاهد

دينا فؤاد
دينا فؤاد

هنأت الفنانة دينا فؤاد، متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بـ عيد الأضحى. 
 

ونشرت الفنانة دينا فؤاد، صورة لها على تويتر، وعلقت عليها “كل سنة وأنتم طيبين.. وعيد سعيد عليكم يا رب”.

 

وكان آخر اعمال  دينا فؤاد المشاركة في  بطولة  مسلسل “اللي مالوش كبير” بجانب كل من أحمد العوضي، وياسمين عبد العزيز، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، وإيمان السيد، وأحمد سعيد عبد الغني، ومحمود حافظ، وفتوح أحمد.

 

«اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبد العزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

خالد الصاوي عيد الأضحى أحمد العوضى اللي مالوش كبير

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