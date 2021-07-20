أجواء صلاة العيد من مسجد أبو بكر الصديق بمساكن شيراتون.. صور

توافد عدد كبير من المواطنين على مسجد ابو بكر الصديق بمساكن شيراتون ، لأداء صلاة العيد، وسط أجواء من البهجة والفرحة بين الشباب والأطفال والكبار .

و رصدت عدسة " صدى البلد " اجواء صلاة العيد من مسجد ابو بكر الصديق بمساكن شيراتون

و حددت وزارة الأوقاف ، موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ / 2021م ، بعنوان الفداء والتضحية، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

و وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكد وزير الأوقاف، ضرورة مراجعة علامات التباعد واستكمالها بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة العيد، مشددًا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك.

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