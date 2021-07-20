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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء توافد المواطنين على حدائق القناطر للاحتفال بأول أيام العيد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

بدأ مواطنو محافظة القليوبية التوافد على حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك.


وشهدت المدينة زيارة بعض المجموعات الشبابية على متن المراكب النيلية الكبرى واللنشات الصغيرة، حيث تحولت المتنزهات العامة ومنطقة الشلالات إلى ملاهي مفتوحة للاستمتاع بأجواء العيد.

 

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من جانبه قال المهندس أشرف درويش مدير عام رى القناطر انه تم فتح جميع حدائق المدينة والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهى والأماكن السياحية منذ الصباح الباكر لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة مشيرا إلى انه اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين.


وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والمياه والصرف بكافة الحدائق لاستقبال الزائرين فى العيد، كما تم الانتهاء من تطوير حديقة عفلة على مساحة 14 فدانا وتزويدها بالبحيرات والشلالات الصناعية وبرجولات ومقاعد خشبية ومشايات والألعاب الترفيهية بالإضافة إلى حدائق النخيل والنموذجية وأبو قردان والتوفيقى لاستقبال الزائرين المحتفلين بعيد الأضحى.


وأشار درويش، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بتوزيع اعداد الزائرين على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية منعا للزحام ووضع علامات تحذيرية بمنع التجمعات والانتشار بأنحاء الحدائق ، مضيفا أن هناك 3 حدائق فى القناطر الخيرية تدخل الخدمة لأول مرة وتستقبل المواطنين في عيد الأضحي بعد تطويرها هي المركز الثقافي والبحيرة، والنيل.

 

ولفت إلى أنه يجري حاليا أعمال التطوير في حديقة الياسمين على مساحة 7 أفدنة تقريبا حيث يتم تطوير الحدائق ذاتيا من إيرادات رسوم دخول الزوار لحدائق القناطر الخيرية.


وأدى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها يرافقه اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وسط إجراءات احترازية ووقائية.


ووجه المحافظ ، عقب صلاة العيد التهنئة للمصلين من أبناء القليوبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا ان يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


من ناحية أخرى، اطمأن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لاحتفالات العيد موجها بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة والأسواق والمخابز البلدية وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.


وقال المحافظ، إنه تابع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء جاهزية المجازر الحكومية المتواجدة في مختلف المراكز والمدن والتأكد من انتظام سير العمل بها، لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحى بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا ضرورة توافر الصرف الصحي والمياه الجارية ومصادر الكهرباء البديلة في حالة حدوث انقطاع للكهرباء داخل المجازر حفاظا على سلامة اللحوم من ارتفاع درجة الحرارة.


وشدد الهجان ، على رؤساء المراكز والمدن بتوفير مستلزمات عملية الذبح داخل المجزر وصيانة الأختام المستخدمة فى ختم اللحوم وتوفير المادة الملونة المستخدمة للأختام، كما شدد على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح، فضلا عن إجراء أعمال التعقيم داخل المجازر ومحيطها الخارجي قبل وبعد عمليات الذبح، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد.

القليوبية القناطر الخيرية عيد الأضحى المراكب النيلية محافظة القليوبية

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