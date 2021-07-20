بإطلالة جريئة .. هيفاء وهبي تهنئ المسلمين بعيد الأضحى

نشرت الفنانة هيفاء وهبي ، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت هيفاء وهبي، في الصورة بإطلالة مثيرة ، حيث ظهرت وهي ترقد علي الأرض وترتدي اسكرف وفستان مكشوف ، وعلقت علي الصورة قائلة : " عيد أضحى مبارك " .

وحقق فيديو كليب أغنية لو كنت لـ هيفاء وهبي وأكرم حسني، نجاحا كبيرا، حيث حصد 18 مليون مشاهدة، عبر القناتين الرسميتين لهما على موقع “يوتيوب” بعد شهر من طرحها.

وطرح الفنان أكرم حسني ، والمطربة هيفاء وهبي، الكليب الغنائي الجديد، الذي يحمل اسم "لو كنت"، ويعد العمل الغنائي الأول الذي يجمع بينهما؛ عبر قناتيهما على موقع "يوتيوب".

أغنية “لو كنت” من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخرًا في لبنان.