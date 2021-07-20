عميد هندسة القاهرة يكشف تنسيق الكلية هذا العام

كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية هندسة جامعة القاهرة ، عن حقيقة خفض تنسيق كلية هندسة لطلاب الثانوية العامة هذا العام .

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح خلال تصرح لـ "صدى البلد"، إنه لا يوجد أي معلومات خاصة بالتنسيق حتى الان ، مؤكدا على أن من يحدد التنسيق المجلس الأعلى للجامعات .

والجدير بالذكر ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،قد أكدت أن طلاب الثانوية العامة سيحصلون على إجازة 5 أيام بجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 ابتداء من الاثنين 19 يوليو 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم : بناءا على جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 ، سوف تتوقف امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021

وأضافت وزارة التربية والتعليم في جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 ، إن هذه الأيام ستكون إجازة من امتحانات الثانوية العامة ، لتزامنها مع عيد الأضحى المبارك “.

وكان قد انطلق يوم السبت الموافق 10 يوليو 2021 ، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 ، وادى طلاب الثانوية العامة 2021 حتى الان امتحانات مواد : اللغة العربية - اللغة الاجنبية الثانية - الجبر والهندسة الفراغية - الكيمياء بالنسبة للشعبة العلمية ، و امتحانات : اللغة العربية -اللغة الاجنبية الثانية - الجغرافيا - الفلسفة والمنطق بالنسبة لطلاب الشعبة الادبية.

وشدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على استئناف امتحانات الثانوية العامة 2021 مرة اخرى ، ابتداءا من السبت 24 يوليو 2021 ، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الشعبة العلمية باقي الامتحانات في المواعيد التالية :

السبت 24 يوليو 2021 : امتحان الفيزياء (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الاثنين 26 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 لـ 1 ظهرا).



الأربعاء 28 يوليو 2021: الديناميكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).



السبت 31 يوليو 2021: الأحياء (من 10 لـ 1 ظهرا) + الاستاتيكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).



الاثنين 2 أغسطس 2021: التفاضل والتكامل (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).

أما عن طلاب الشعبة الادبية فسوف يستأنفوا امتحانات الثانوية العامة 2021 ابتداءا من الأحد 25 يوليو 2021 ، وفقا للمواعيد التالية :



الأحد 25 يوليو 2021: التاريخ (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الثلاثاء 27 يوليو 2021: علم النفس والاجتماع (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الخميس 29 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 صباحا حتى 1 ظهرا).