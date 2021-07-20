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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد هندسة القاهرة يكشف تنسيق الكلية هذا العام

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية هندسة جامعة القاهرة ، عن حقيقة خفض تنسيق كلية هندسة لطلاب الثانوية العامة هذا العام . 

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح خلال تصرح لـ "صدى البلد"، إنه لا يوجد أي معلومات خاصة بالتنسيق حتى الان ، مؤكدا على أن من يحدد التنسيق المجلس الأعلى للجامعات . 

والجدير بالذكر ، أن  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،قد أكدت  أن طلاب الثانوية العامة سيحصلون على إجازة 5 أيام  بجدول امتحانات الثانوية العامة 2021  ابتداء من الاثنين 19 يوليو 2021.

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وقالت وزارة التربية والتعليم : بناءا على جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 ، سوف تتوقف امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021

وأضافت وزارة التربية والتعليم في جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 ، إن هذه الأيام ستكون إجازة من امتحانات الثانوية العامة ، لتزامنها مع عيد الأضحى المبارك “.

وكان قد انطلق يوم السبت الموافق 10 يوليو 2021 ، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 ، وادى طلاب الثانوية العامة 2021 حتى الان امتحانات مواد : اللغة العربية - اللغة الاجنبية الثانية - الجبر والهندسة الفراغية - الكيمياء بالنسبة للشعبة العلمية ، و امتحانات : اللغة العربية -اللغة الاجنبية الثانية - الجغرافيا  - الفلسفة والمنطق بالنسبة لطلاب الشعبة الادبية.

وشدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على استئناف امتحانات الثانوية العامة 2021 مرة اخرى ، ابتداءا من السبت 24 يوليو 2021 ، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الشعبة العلمية باقي الامتحانات في المواعيد التالية :

السبت 24 يوليو 2021 : امتحان الفيزياء (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).


الاثنين 26 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 لـ 1 ظهرا).


الأربعاء 28 يوليو 2021: الديناميكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).


السبت 31 يوليو 2021: الأحياء (من 10 لـ 1 ظهرا) + الاستاتيكا  (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).


الاثنين 2 أغسطس 2021: التفاضل والتكامل (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).

 

أما عن طلاب الشعبة الادبية فسوف يستأنفوا امتحانات الثانوية العامة 2021 ابتداءا من الأحد 25 يوليو 2021 ، وفقا للمواعيد التالية :


الأحد 25 يوليو 2021: التاريخ (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).


الثلاثاء 27 يوليو 2021: علم النفس والاجتماع (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).


الخميس 29 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 صباحا حتى 1 ظهرا).

 

الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية هندسة جامعة القاهرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الثانوية العامة 2021

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