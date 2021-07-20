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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس بعد العيد.. وعميد هندسة القاهرة يكشف تنسيق الكلية هذا العام

طلاب
طلاب

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

 

عميد هندسة القاهرة يكشف تنسيق الكلية هذا العام


كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية هندسة جامعة القاهرة ، عن حقيقة خفض تنسيق كلية هندسة لطلاب الثانوية العامة هذا العام .

 

وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول استعداد جامعة الدلتا التكنولوجية للعام الدراسى الجديد
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتور هشام عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، حول استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسى الجديد 2021/2022، وأهم أنشطة الجامعة.

 

27 يوليو.. دورة تدريبية حول الإرشاد الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان


أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

التعليم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس بعد العيد
 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات بعد عيد الاضحى المبارك .

 

رسالة دكتوراه بسيناء تناقش تنمية مهارات ألعاب القوى لدى طالبات الثانوي


ناقشت الباحثة رحاب هشام السيد محمد معلم اول تربيه رياضيه بمدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات العريش شمال سيناء، رسالة الدكتوراة المقدمة منها بعنوان الرساله بيئة تعلم تشاركي عبر الويب  لتنمية الفاعلية الذاتية وبعض مهارات ألعاب القوي لطالبات المرحلة الثانوية التجارية، والتي عقدت بالقاعة الرئيسية  بكلية التربيه الرياضيه جامعة العريش.

 

لطلاب جامعة عين شمس.. دورات تدريبية خلال الإجازة الصيفية


ينظم مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس مجموعة  من الدورات التدريبية المتميزة للطلاب أون لاين عبر برنامج ZOOM بتخفيض خاص لطلبه جامعه عين شمس وطلبه الجامعات المصرية. حيث تتناول الدورات التدريبية (الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب - ICDL  - دوره المقابلة الشخصية والسيرة الذاتية – برنامج إعداد المدربين TOT .

 

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