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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي الجمهورية يدين التفجير الإرهابي بمدينة الصدر العراقية

التفجير الإرهابي
التفجير الإرهابي بمدينة الصدر العراقية

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التفجير الإرهابي الذي وقع في سوق بمدينة الصدر العراقية عبر تفجير عبوة ناسفة؛ ما أدى إلى مقتل 25 مواطنًا بينهم طفل وإصابة 50 آخرين بإصابات متفرقة.

 

وأكد مفتي الجمهورية في بيان له أن هذه العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية تعكس الفكر الظلامى العبثي الذي يسيطر على هذه الجماعات الإرهابية وتعطشها لمزيد من سفك دماء الأبرياء الآمنين.

 

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى العراق الشقيق قيادة وحكومة وشعبًا وإلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن ينزلهم منازل الأبرار ويسكنهم فسيح جناته، وأن يشفي المصابين شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا وأن يحمي العراق وأوطاننا جميعًا من كيد الخائنين.

 

الأزهر يدين التفجير الإرهابي 

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة الصدر العراقية إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت سوقًا في منطقة مدينة الصدر، وراح ضحيته العديد من الأبرياء، وإصابة العشرات.

 

وأكد الأزهر الشريف كامل تضامنه مع العراق الشقيق، قيادة وحكومة وشعبًا، في وجه هذا الإرهاب الغاشم الذي تجرد من كل معاني الإنسانية، واستباح الدماء البريئة في أيام مباركة، داعيًا الله أن يحفظ العراق، وأن يجنِّب أهله كل مكروه وسوء.

 

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام الإفتاء مدينة الصدر العراقية العمليات الإرهابية

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