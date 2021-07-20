عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غسل وتطهير جبلي الصفا والمروة.. صور

غسل وتطهير جبلي الصفا
غسل وتطهير جبلي الصفا والمروة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بغسيل وتعقيم جبلي الصفا والمروة، استعدادا لاستقبال حجاج بيت الله الكريم بعد عودتهم من المشاعر المقدسة.

وتقوم إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بتطهير جبلي الصفا والمروة بشكل دوري (مرة كل أسبوع)، من خلال ٢٥ من القوى العاملة، الذين يقومون بعمليات الغسيل والتعقيم، وفق خطة العمل المعدة لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى التطهير بدرجة عالية من الدقة وبصورة مميزة، أوضح ذلك وكيل إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام عبدالله عسيري والذي أشار إلى أنه يتم تطهير جبلي الصفا والمروة بأدوات ومواد خاصة بالمسجد الحرام.

ويقوم بذلك فرقة متخصصة في العناصر والأدوات المعمارية، يتمثل عملها في متابعة وضع جبلي الصفا والمروة بشكل يومي لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة، وإزالة ما يعلق من آثار الغبار وغيرها.

الحجاج يؤدون أعمال يوم النحر.. مفتي الجمهورية: الإنابة في رمي الجمرات جائز شرعا.. ولجنة الفتوى: رمي الجمار من واجبات الحج وليس أركانه

وفقا للدستور.. لماذا سمح القضاء الإداري لامرأة بمرافقة والديها في مناسك الحج؟

وبين عسيري بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة من وكيل الرئيس العام للشؤون الخدمية والفنية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.

وفي سياق متصل، تفقد وزير الحج والعمرة السعودي المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ورئيس الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس، مخيمات الحجاج ، ضمن الجولات الميدانية اليومية للاستماع لملحوظات ضيوف الرحمن والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم من منطلق إشراف الوزارة و الهيئة.

وجرى - خلال الجولة التفقدية - الوقوف على الملحوظات الواردة لمركز الشكاوى والبلاغات واتخاذ قرارات فورية تضمن معالجة أي قصور في تقديم الخدمة وإحالة الكيانات المقصرة إلى الجهات الرقابية ولجان النظر.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن تلك الجولات التفقدية بدأت منذ استقبال طلائع الحجاج حتى وصولهم لمشعر منى، وستستمر حتى نهاية موسم الحج، وأسفرت تلك الجولات الرقابية الميدانية عن رصد بعض الملحوظات، وتحديد الكيانات المتسببة فيها، وتكليف الجهة المختصة بمعالجتها بشكل عاجل وطارئ، بما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن وتحقيق أعلى درجات الرضا.

وأكدت الوزارة أن تلك الجولات تأتي ضمن جهود القائمين في وزارة الحج والعمرة والهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة على متابعة منظومة مقدمي الخدمات لضيوف الرحمن وجاهزية المشاعر والبنى التحتية بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير تقديم الخدمات في مختلف مراحل موسم الحج.

Image-1
Image-1
Image-3
Image-3
Image-4
Image-4
Image-5
Image-5
Image-6
Image-6
Image-9
Image-9
Image-10
Image-10
Image-12
Image-12
الحج الصفا والمروة السعودية الحجاج تطهير عيد الأضحى

موضوعات متعلقة

كيفية إحياء ليلة العيد.. الإفتاء تجيب

المسجد النبوي يشهد أمطارا غزيرة أثناء إفطار الصائمين.. فيديو

استعدادات المسجد الحرام لاستقبال المصلين في ليلة ختم القرآن

السعودية.. 20 ألف لتر مطهرات لتعقيم الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام

السعودية.. بيان عاجل من الحكومة حول مناسك الحج

المسجد الحرام: إزالة أكثر من ألف طن نفايات منذ بداية رمضان

الصحة: تسجيل 1003 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 59 حالة وفاة

مع اقتراب العشر الأواخر.. قرار سعودي عاجل بشأن المسجد الحرام

ترشيحاتنا

يحاول إنقاذه.. صور قط وخروف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

قائد منتخب إسبانيا الأولمبي: مباراة مصر ستحدد موقفنا من الأولمبياد

لا تذبح في المنزل.. الصحة: نصائح لمنع انتقال كورونا من البشر إلى الحيوانات عند ذبح الأضاحي

كيف قضى العاملون والمرضى بأول مستشفى عزل عيد الأضحى

أحمد حجازي عن مباراة أسبانيا : نحن أبطال أفريقيا

أفضل دعاء للمتوفى في عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

أوفر دوز وعلاقة جنسية.. حل لغز العثور على جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بالهرم

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

توجيهات مهمة من الرئيس السيسي لتنمية القطاع الشمالى الغربى

ماذا يقال عند ذبح الأضحية ؟ وحكم تصوير البهيمة

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غسل وتطهير جبلي الصفا والمروة.. صور

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

فيديو

خلي بالك من خروفك.. قد تخسر الأضحية في هذه الحالة (فيديوجراف)

فيديوجراف.. وادي المغضوب عليهم.. لماذا نهى الرسول عن الوقوف عليه؟

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ