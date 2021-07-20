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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط أقراص مخدرة وعملات أثرية لعهد الملك فاروق مهربة مع راكبين بالمطار

صدى البلد

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة والعملات المعدنية الأثرية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاتة والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص علي منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران ايجين القادمة من أثينا اشتبه خالد رمضان مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى قادم من اليونان أثناء محاولته الخروج بحقائبه من صالة الوصول .

وبسؤاله عما إذا كانت يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفى مرسى مأمور الفحص فتلاحظ وجود شرائط أدوية ذات كثافة .

وبالعرض على رضا أبو العزم مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد الجمل مأمور الجمرك تحت إشراف إبراهيم حسن  مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 47 شريط بإجمالي 771 قرص من عقار الترامادول وليريكا المخدرة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقامت نفس الإدارة فى وقت سابق بضبط محاولة راكب مصرى قادم من أثينا على رحلة شركة مصر للطيران تهريب عدد 12 من العملات المعدنية مختلفة الأحجام والأشكال والفئات ترجع لعهد الملك فاروق الأول .

وتكونت لجنة الضبط من هيثم رجب الدمرداش وهيثم أحمد عبد الحكم ومصطفي الصاوي تحت إشراف رضا أبو العزم مدير الجمرك .

وتم العرض على مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة فأفادت فى تقريريها بأن المضبوطات تخضع لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاتة والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 الخاص بمنع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعة ويتم مصادرتها  .

قرر مصطفى السيد مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

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مطار القاهرة العملات المعدنية الأثرية المقتنيات التراثية أثينا اليونان

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