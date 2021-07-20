في عيد ميلاد محمد سلطان .. سر علاقته بالرئيس محمد أنور السادات

يحتفل اليوم الموسيقار الكبير محمد سلطان بعيد ميلاده ، والذى أثرى الفن المصري بعدد من الألحان الهامة .

ولد محمد سلطان في مدينة الإسكندرية عام 1937، وحاز على درجة الليسانس في الحقوق عام 1960.

شارك محمد سلطان في بطولة عدة أفلام منها (عائلة زيزي، من غير ميعاد) قبل أن يتفرغ للتلحين.

زواجه بـ فايزة أحمد :

قام محمد سلطان بوضع العديد من الألحان لأغاني الفنانة فايزة أحمد التي كانت زوجته، من أهم ألحانه أغنية ( غريب يا زمان) و(رسالة إلى امرأة)، بالإضافة إلى ذلك قام بالاشتراك في الموسيقى التصويرية في عدد من الأفلام السنيمائية منها (الراقصة والسياسي) و(سمارة الأمير).

كشف الفنان محمد سلطان فى العديد من الحوارات الصحفية علاقته بزوجته فايزة أحمد ، حيث أكد أنها حب عمره ، وقد أنجب منها ولدين توءم .

وتابع محمد سلطان انه بعد رحيل فايزة أحمد لم يفكر من الزواج من غيرها على الإطلاق ، حتى أن خلال فترة زواجهما لم يفكرا في الانفصال رغم حدوث بعض المشاكل الزوجية .

أما عن علاقة محمد سلطان بالرئيس الراحل محمد أنور السادات ، فقد أكد أنه يحرص على أن يذهب إليه ليقوم بالاستماع إلى العزف من خلاله.