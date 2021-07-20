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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الهرمونات بتتغير.. استشاري صحة نفسية يقدم نصائح لتجنب الخناقات فى العيد

إجازة عيد الأضحى
إجازة عيد الأضحى المبارك

قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن من أبرز العادات التي يفعلها المصريون في الأعياد هي الخناقات والمشاكل بين أفراد الأسرة.

وتابع، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تحول العيد من واحة للاسترخاء و تجمع عائلي، إلى مصدر الخلافات والمشكلات الأسرية.

وأوضح هندي، أن من أسباب خناقة العيد هي هرمونات المرأة، التي تتغير في فترات الأعياد والمناسبات، لتحميلها الكثير من الضغوط والأعباء والمسئوليات.

وقدم استشاري الصحة النفسية مجموعة نصائح لقضاء إجازة عيد الأضحى من غير خناقات وهي كالآتي :


1- ترتيب المنزل لتهيئة جو مناسب للأسرة.

2- فرش المنزل بمفروشات جديدة.

3- تشغيل موسيقى هادئة بالمنزل للاسترخاء الأعصاب.

4- تجنب العادات التي تحمل داخلها الروتين والملل.

5- تجديد الأطعمة التي تقدم في المنزل وتقديم اطباق الحلويات.

6- تجهيز اكلات يحبها الزوج والأبناء.

7- الزيارات العائلية وممارسة الهوايات معًا.

8- توزيع العيدية على أفراد الأسرة حتى لو مبلغ بسيط.

خناقة العيد أسباب خناقة العيد فترات الأعياد استشاري الصحة النفسية أجازة عيد الأضحى

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