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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فتاة تتخلى عن شقيقتها التوأم في حفل زفافها لسبب غريب

شابة تتخلى عن مساعدة
شابة تتخلى عن مساعدة شقيقته التوأم في حفل زفافها

كتبت فتاة مشكلتها على أحد مواقع التواصل، لاستطلاع رأى المتابعين حول مشكلتها مع شقيقتها بعد شعورها بالذنب . 

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 22 عاما كتبت مشكلته وطلبت رأي المتابعين بعد رفض شقيقتها أن تسامحها بسبب عدم حضورها حفل زفافها . 

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وقالت الشابة التي رفضت الإفصاح عن إسمها، أن شقيقتها التوأم  قاطعتها بعد أن تغيبت عن حضور حفل زفافها بسبب زيادة وزنها . 

وأضافت، أنها كانت تشعر بأنها لن تكون في أجمل شكل لها، خاصة أن وزنها زاد بشكل ملحوظ في الفترة التي ضربت فيها كورونا معظم دول العالم ، فقررت ألا تحضر و لم ترسل حتى رسالة لشقيقتها تعتذر . 

وأوضحت الشابة أنها تشعر بالذنب حاليا بعد رفض شقيقتها التوأم الرد على رسائلها، ورفضها مقابلتها  على الإطلاق لتقديم الإعتذار لها . 

جدير بالذكر أن المتابعين للمشكلة، هاجموا الشابة و أكدوا أنها أخطأت و عليها أن تقدم إعتذارا لتوأمتها بأي طريقة . 

 

شابة مواقع التواصل الاجتماعي ذنب رفض حفل زفاف

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