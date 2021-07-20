فتاة تتخلى عن شقيقتها التوأم في حفل زفافها لسبب غريب

كتبت فتاة مشكلتها على أحد مواقع التواصل، لاستطلاع رأى المتابعين حول مشكلتها مع شقيقتها بعد شعورها بالذنب .

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 22 عاما كتبت مشكلته وطلبت رأي المتابعين بعد رفض شقيقتها أن تسامحها بسبب عدم حضورها حفل زفافها .

وقالت الشابة التي رفضت الإفصاح عن إسمها، أن شقيقتها التوأم قاطعتها بعد أن تغيبت عن حضور حفل زفافها بسبب زيادة وزنها .

وأضافت، أنها كانت تشعر بأنها لن تكون في أجمل شكل لها، خاصة أن وزنها زاد بشكل ملحوظ في الفترة التي ضربت فيها كورونا معظم دول العالم ، فقررت ألا تحضر و لم ترسل حتى رسالة لشقيقتها تعتذر .

وأوضحت الشابة أنها تشعر بالذنب حاليا بعد رفض شقيقتها التوأم الرد على رسائلها، ورفضها مقابلتها على الإطلاق لتقديم الإعتذار لها .

جدير بالذكر أن المتابعين للمشكلة، هاجموا الشابة و أكدوا أنها أخطأت و عليها أن تقدم إعتذارا لتوأمتها بأي طريقة .