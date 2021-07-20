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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقبال ضعيف من المواطنين على حديقة الفسطاط أول أيام العيد ..صور

صدى البلد

شهدت حديقة الفسطاط بالقاهرة إقبالا ضعيفا من المواطنين في أول أيام عبد الأضحي المبارك للاحتفال بأجواء العيد.

 

ورصدت عدسة صدى البلد إقبال  المواطنين واسرهم على الحديقة عصر أول أيام عيد الأضحى والتي خلت من الزحام وأجواء الاحتفالات.


 

وكانت كافة الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد أعلنت استعدادها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى ، بعد اجتماع اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة مع اللواءات نبيل سليم مدير المباحث وعمرو البيلي مدير المرور وانتصار منصور مدير الحماية المدنية بكافة القيادات الأمنية بالمديرية وتم خلاله نقل تعليمات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق للعمل على تنفيذ خطة شاملة لتأمين كافة المنشآت الحيوية ، وكذا أماكن احتفالات المواطنين بالعيد.

وشملت الخطة الأمنية، تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة وتسيير الأطواق الأمنية مع الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

كما شملت الخطة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا والتي تشمل غلق الحدائق العامة، والمتنزهات، والمراسي النيلية، ومتابعة غلق المحلات التجارية، والمولات، والمطاعم، ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية .

فيما تعزز إدارة المرور من انتشار الأوناش المرورية لرفع الانتظار الخاطئ للسيارات مع ربط جميع الخدمات المرورية بغرفة عمليات الإدارة لمتابعة حركة السيارات أولا بأول والإخطار الفورى عن اى ملاحظات مع تعزيز تواجد رجال المرور بكافة المحاور الحيوية بالقاهرة للعمل على منع اى اختناقات مرورية تعوق حركة السيارات بالطرق .

وتنسق إدارة مرور القاهرة مع الإدارة العامة للمرور المركزى لمتابعة حركة السيارات أولا بأول بالكبارى الرابطة بين كافة المحافظات وكذا مداخل العاصمة و مخارجها و العمل على منع اى تكدسات مرورية ، مع إعداد خطة متكاملة يشترك فيها القيادات وضباط الإدارة لمتابعة الخدمات المختلفة ، والتأكد من حسن انتظامها على الطرق وتأمين رحلات المواطنين و سحب أى كثافات مرورية تظهر على المحاور لحين انتهاء احتفالات العيد .

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الإستعداد القصوى وتنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الإنتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع تزامناً مع حلول عيد الأضحى ، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة.

قامت كافة القطاعات الأمنية بالوزارة على مستوى الجمهورية بدء تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك. 

  وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق. 

 كما يضطلع مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

 فيما أعدت الوزارة خطة إنتشار أمني مكثف بالمناطق التى يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين للتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" ومنع التجمعات.

 وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

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عيد الأضحى غلق المحلات الاحتفالات المراسى النيلي حديقة الفسطاط الأجهزة الأمنية بالقاهرة احتفالات المواطنين

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