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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. احذف ماسنجر فورا وإليك البديل الأفضل.. وكيفية نقل الملفات بين جهاز لاب توب وآخر

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

 

4 طرق هي الأفضل.. كيفية نقل الملفات بين جهاز لاب توب وآخر

 

يسبب نقل الملفات بين جهاز لاب توب و جهاز لاب توب آخر حيرة شديدة للمستخدمين خاصة أن الطريقة المعتادة وهي نقل الملفات بين الأجهزة باستخدام وصلة USB تسبب أضرار جسيمة أبرزها انتقال الفيروسات الخطيرة بين الجهازين.

 

مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس ينطلق إلى الفضاء


انطلق مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس اليوم الثلاثاء إلى الفضاء في أول رحلة مأهولة لمركبته الفضائية "نيو شيبرد".

 

شاومي تعلن الموعد الرسمي لهاتفها الخارق Poco X3 GT.. سعر ومواصفات


أعلنت شركة شاومي الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها المتميز Poco X3 GT والذي ستصدره تحت علامتها التجارية الفرعية Poco يوم 28 يوليو المقبل، ثم بعدها بأسابيع قليلة في الأسواق العالمية.

 

يعرض رسائلك وصورك للهاكرز ..احذف ماسنجر فورا وإليك البديل الأفضل


على مدار الأيام و الأسابيع الماضية توالت التقارير والتحذيرات حول مدى خطورة تطبيق ماسنجر المملوك لشركة فيسبوك، وكيف أن التطبيق حتى الآن لم يوفر شروط التأمين الأساسية لمستخدميه.

 

سامسونج تطلق هاتفي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 في هذا الموعد


كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية أكدت إطلاق اثنين من أهم وأفضل الهواتف الذكية هذا العام، وهما هاتفا Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 في يوم 11 أغسطس في حدثها القادم، والذي سيتم الإعلان فيه عن ساعاتها الذكية  Galaxy Watch 4 وكذلك سماعاتها Galaxy Buds 2 .

 

سامسونج تعتزم إطلاق تحفتها الجديدة Galaxy M21 2021 Edition بمواصفات جبارة


تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Galaxy M21 2021 Edition، بمواصفات متميزة وإمكانات عالية، فى 21 من الشهر الحالي، بالإضافة إلى السعر المناسب مع بطارية جبارة بسعة 6000 مللى أمبير.

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أخبار التكنولوجيا.. احذف ماسنجر فورا وإليك البديل الأفضل.. وكيفية نقل الملفات بين جهاز لاب توب وآخر

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