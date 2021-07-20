أخبار التكنولوجيا.. احذف ماسنجر فورا وإليك البديل الأفضل.. وكيفية نقل الملفات بين جهاز لاب توب وآخر

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

يسبب نقل الملفات بين جهاز لاب توب و جهاز لاب توب آخر حيرة شديدة للمستخدمين خاصة أن الطريقة المعتادة وهي نقل الملفات بين الأجهزة باستخدام وصلة USB تسبب أضرار جسيمة أبرزها انتقال الفيروسات الخطيرة بين الجهازين.



انطلق مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس اليوم الثلاثاء إلى الفضاء في أول رحلة مأهولة لمركبته الفضائية "نيو شيبرد".



أعلنت شركة شاومي الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها المتميز Poco X3 GT والذي ستصدره تحت علامتها التجارية الفرعية Poco يوم 28 يوليو المقبل، ثم بعدها بأسابيع قليلة في الأسواق العالمية.



على مدار الأيام و الأسابيع الماضية توالت التقارير والتحذيرات حول مدى خطورة تطبيق ماسنجر المملوك لشركة فيسبوك، وكيف أن التطبيق حتى الآن لم يوفر شروط التأمين الأساسية لمستخدميه.



كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية أكدت إطلاق اثنين من أهم وأفضل الهواتف الذكية هذا العام، وهما هاتفا Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 في يوم 11 أغسطس في حدثها القادم، والذي سيتم الإعلان فيه عن ساعاتها الذكية Galaxy Watch 4 وكذلك سماعاتها Galaxy Buds 2 .



تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Galaxy M21 2021 Edition، بمواصفات متميزة وإمكانات عالية، فى 21 من الشهر الحالي، بالإضافة إلى السعر المناسب مع بطارية جبارة بسعة 6000 مللى أمبير.