مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس ينطلق إلى الفضاء

انطلق مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس اليوم الثلاثاء إلى الفضاء في أول رحلة مأهولة لمركبته الفضائية "نيو شيبرد".



وذكرت قناة سي إن إن الأمريكية التي بثت لقطات حية للحظة الإنطلاق أنه سيرافق بيزوس خلال الرحلة شقيقه الأصغر مارك بيزوس، وطالبا يبلغ من العمر 18 عاما يدعي أوليفر دايمن، والسيدة والي فانك البالغة من العمر 82 عاما حيث ستصبح هي ودايمن أكبر وأصغر من يسافر إلى الفضاء.



وتم تصميم "نيو شيبرد"، التي بنتها شركة بلو أوريجن التابعة لبيزوس، لخدمة السوق المزدهر لسياحة الفضاء.

وكان قد حصل شخص على مقعد في سفينة فضاء مع جيف بيزوس، مقابل 28 مليون دولار، في مزاد أقيم 12 يونيو الماضي، وذلك في ختام عملية مزايدة استمرت شهرا على المقعد في الرحلة.

وأعلن بيزوس في مايو الماضى من خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في الشركة أنه سيتنحى من منصبه، مسلما زمام الأمور إلى آندي جاسي، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة خدمات أمازون للحوسبة السحابية.