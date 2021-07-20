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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يعرض رسائلك وصورك للهاكرز ..احذف ماسنجر فورا وإليك البديل الأفضل

يعرض رسائلك وصورك
يعرض رسائلك وصورك للهاكرز..احذف ماسنجر فورا

على مدار الأيام و الأسابيع الماضية توالت التقارير والتحذيرات حول مدى خطورة تطبيق ماسنجر المملوك لشركة فيسبوك، وكيف أن التطبيق حتى الآن لم يوفر شروط التأمين الأساسية لمستخدميه.

 

وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن تطبيقات مثل واتساب وسيجنال هي تطبيقات توفر لمستخدميها خاصية التشفير من طرف لطرف بمعنى أنه لا يمكن للهاكرز قراءة أو رؤية الرسائل الذي يرسلها المستخدمون في المحادثات أما تطبيق ماسنجر فيمكن للهاكرز اختراقه ورؤية محتوى الرسائل وهو ما يعد أمرا خطيرا.  

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ويرجع بعض الباحثين في أسباب تحذيرهم من استخدام تطبيق ماسنجر إلى تصريح مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، بأن التطبيق حتى الآن لا يعمل بخاصية التشفير من طرف لطرف و أن المستخدمين سيضطرون للانتظار ربما حتى نهاية العام القادم 2022 .

 

وكتب خبير الأمن السيبراني زاك دوفمان في مجلة فوربس أنه  "يجب على مستخدمي تطبيق ماسنجر الذين يقرؤون هذا أن يحولوا محادثاتهم الشخصية إلى واتساب أو سيجنال وعدم استخدام ماسنجر .


ويعتقد زاك أنه ليس من الضروري تشفير جميع منصات الدردشة على وسائل التواصل الاجتماعي ، لكنه قال إن لديها بعض الإيجابيات ، بما في ذلك حماية الأطفال، لكنه قال إنه يجب أن يكون لدى المستخدمين خيار اختيار خدمات مشفرة من طرف إلى طرف. 


وحذر زاك دوفمان الخبير في مجال الأمن السيبراني من الاستمرار في استخدام تطبيق فيسبوك ماسنجر للمراسلات على الأقل خلال العام الجاري  2020. 


وذكرت التقارير أن مستخدمي تطبيق ماسنجر عليهم التفكير في بديل لتطبيق المراسلات الشهير حتى العام المقبل، وأرجعت الصحيفة ذلك إلى أن الدردشات المرسلة عبر النظام الأساسي غير مشفرة من طرف إلى طرف.

 

وحذر دوفمان جميع المستخدمين: "يجب عليك تبديل محادثاتك الشخصية وبالتأكيد أي شيء حساس إلى واتساب أو سيجنال".

ماسنجر من أكثر التطبيقات جميعا للبيانات 

واظهر استطلاعا في وقت سابق بين مستخدمي الهواتف الذكية، حول التدابير التي تنفذها شركات التكنولوجيا المختلفة عبر ميزات الخصوصية المطورة، للحد من جمع التطبيقات لبيانات المستخدمين، واتضح أن بعض التطبيقات التي تتطلب جمع  المزيد من بيانات المستخدمين أكثر من غيرها، ومن بين نوعية تطبيقات المراسلة ومكالمات الفيديو، يتصدر تطبيق ماسنجر  قائمة تلك الفئة من التطبيقات حيث يقوم بجمع معظم البيانات الشخصية.

 البديل الأفضل لـ ماسنجر

وحتى الآن يعتبر البديل الأفضل للمستخدمين عند ارسال  الرسائل والصور هو التحويل فورا الي تطبيقات مثل واتساب وسيجنال وتليجرام . 

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