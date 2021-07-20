في أول أيام عيد الأضحى ..حملات مكثفة غرب الإسكندرية لفرض الانضباط

قادت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، حملة مكبرة في أول أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعه تنفيذ القرار ٢١٣ لسنة ٢٠٢١، لفرض الانضباط بنطاق الحي وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والقرار ٢١٣ لسنه ٢٠٢١.

وتفقدت شعبان كافه محال الجزارة بكل من منطقة مينا البصل وكرموز لمتابعه مدي الالتزام بشروط ذبح الاضاحي وقرار ٢١٣ لسنة ٢٠٢١ وأعمال النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، وشملت الحمله كل من بشاير الخير ١ وبشاير الخير ٢ وقنال المحمودية وشوارع منطقة كرموز وشارع السلطان شاه وشارع الأمير لؤلؤ وشارع القفال وشارع الشيخ طموم وشارع الإسناوي وشارع المكس وشارع الأمان.

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وأسفرت الحملة عن تحصيل مبلغ ٢٦٠٠٠ جنيه غرامات وإزالة الإشغالات وفرض الانضباط بنطاق حي غرب الإسكندرية.

شارك بالحملة سكرتير عام الحي وإشغال الطريق والمتابعة الميدانية والإيرادات والرصد البيئي والمتابعة العامة للمحافظة.