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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شاكر ينتقد ملابس وحفلات محمد رمضان.. فيديو

هاني شاكر ومحمد رمضان
هاني شاكر ومحمد رمضان

انتقد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، ملابس محمد رمضان في حفلاته الأخيرة، وظهوره "عار" على المسرح، والاعتماد على الرقص بطريقة غير لائقة.

وقال الفنان هاني شاكر في حوار له مع برنامج شربل يستقبل على سي إن إن عربية، إن محمد رمضان يقدم حفلاته وملابسه بها على الطريقة الأجنبية، وفي مصر توجد عادات وتقاليد تختلف عن أوروبا وأمريكا. 

وأشار هاني شاكر إلى أن محمد رمضان يرغب في التجديد وتقديم شيء مختلف، لكن ظهوره "عار" في الجزء العلوي من جسمه أمر أول مرة يحدث في مصر.

ووصف هاني شاكر نقيب الموسيقيين، محمد رمضان بأنه ليس مطربا، ولكنه يقدم شكل مختلف من الأغنية والاستعراض أو الشو على المسرح "قد يكون غير مقبول في مصر"، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات لن تستمر، و"ما ينفع في أمريكا وأوروبا لا ينفع في مصر". 

وردا على سؤال مذيع البرنامج، قال هاني شاكر إن بعض النجوم يرتدون ملابس غير مقبولة في الحفلات، منهم هيفاء وهبي التي اعترضت المصنفات على ملابس حفلها الأخير في مصر، وهاتفها نقيب الموسيقيين لتوضيح الأمر وتقبلت النقد مرحبة ووعدته بأنها ستحاول في الحفلات القادمة مراعاة بعض الأمور. 

حفل هاني شاكر

يحيي المطرب هاني شاكر حفلا في دار الأوبرا المصرية يوم ١ أغسطس المقبل، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي وفرقته الموسيقية.

أكد نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، تحسن واستقرار حالته الصحية، وذلك عقب وعكة صحية مفاجئة داهمته خلال الأيام القليلة الماضية.

ورد أمير الغناء العربي - في فيديو مصور بثه عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" - على مروجي شائعة وفاته قائلا: حالتي الصحية مستقرة تماما وأقضي حاليا فترة النقاهة في منزلي، وأقول لكل من يروج مثل هذه الشائعات "حسبي الله ونعم الوكيل".

تابع هاني شاكر أنه من المقرر أن يلتقي جمهوره بدار الأوبرا المصرية في الأول من شهر أغسطس المقبل، متوجها بالشكر لكل من سأل عليه ولكل جمهوره ومحبيه على مستوى الوطن العربي.

كان الفنان هاني شاكر قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات، وذلك قبيل حفله الغنائي بالأوبرا، الذي كان مقرراً إقامته الخميس الماضي على مسرح النافورة.

وأجريت للفنان هاني شاكر عدة فحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية، وغادر المستشفى عقب استقرار الحالة.

هاني شاكر محمد رمضان نقيب الموسيقيين شربل يستقبل هيفاء وهبي

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