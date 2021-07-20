مصدرها خفافيش بريطانية.. اكتشاف سلالة جديدة لـ فيروس كورونا

اكتشفت باحثة جامعية في بريطانيا سلالة جديدة لفيروس كورونا جديد، وتم تسمية الفيروس الذي حدده خبراء في الصحة العامة بإنجلترا باسم RhGB01.

وأفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية باكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا لدى خفافيش بريطانية مرتبط بـ"سارس-كوفيد-2"، العدوى التي تسبب مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضافت الصحيفة أن "الباحثة الجامعية إيفانا مورفي من جامعة "إيست أنجليا" جمعت مواد برازية من عشرات الخفافيش، ووجدت تسلسل جين فيروس كورونا جديد في أحدي العينات".

وقالت مورفي "أمل ألا يقود الاكتشاف الناس إلى اضطهاد الخفافيش"، وتابعت: "مثل كل الحيوانات البرية، إذا تركت بمفردها، فإنها لا تشكل أي تهديد".

وقال الخبراء إنه "من غير المرجح أن يهدد البشر ما لم يتحور، ولا يوجد دليل على أنها انتقلت حتى الآن".

وقالت ديانا بيل من جامعة "إيست أنجليا" إن "الأنواع المكتشفة حملت RhGB01 لآلاف السنين، ولم يتم اكتشافها سوى الآن بعد إجراء ابحاث جديدة"، داعية إلى "إجراء المزيد من الدراسات حول أنواع مختلفة من الخفافيش والفصائل الأخرى".

وأضافت أنه "تم العثور على خفافيش حدوة الحصان في جميع أنحاء أوروبا وإفريقيا وآسيا وأستراليا. وتم العثور على فيروسات مماثلة في أنواع أخرى من خفافيش حدوة الحصان في الصين وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية".