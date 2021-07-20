الأقصر فى 24 ساعة.. انطلاق 6 رحلات بالون طائر .. المحافظ يؤدى صلاة عيد الأضحى بمسجد السيد يوسف

شهدت محافظة الأقصر فى أول أيام عيد الأضحى المبارك عددا من الأحداث خلال 24 ساعة مضت .

تزين المساجد بالمحافظة

وبدأت الأحداث بتزين مساجد الأقصر ومنها مسجد سيدنا الخضر بساحل القرايا مركز إسنا جنوب الأقصر قيام مجموعة من الأطفال والشباب بتجهيز البالونات والزينة فجر اليوم الثلاثاء ، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وسط بهجة وفرحة عارمة بين الجميع .

وتم تعقيم وتطهير المسجد أيضا قبيل وبعد الصلاة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا

انطلاق 6 رحلات بالون طائر فى سماء الأقصر

وشهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، انطلاق 6 رحلات بالون طائر، على متنها 150 سائحًا من مختلف الجنسيات، وسط استعدادات أمنية مشددة.



وقال مصدر من مطار البالون أن السائحون قد وصلوا إلى مطار إقلاع البالون بالبر الغربي في تمام الساعة الخامسة صباحا وتمت الرحلة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وبعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع.

وأكد المصدر أن جميع شركات البالون تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعمل بنصف طاقتها؛ وذلك لسلامة الركاب، موضحا أنه يتم تعقيم البالون قبل الإقلاع.

محافظ الأقصر يؤدى صلاة العيد

أدى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، صباح اليوم الثلاثاء، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيد يوسف بمدينة الأقصر، وسط إجراءات احترازية ووقائية، بحضور اللواء هشام فاروق مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، واللواء سيد حسانين مدير قوات الأمن المركزي، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات، ووكيل وزارة الأوقاف الشيخ سيد عبد الدايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.



وتوجه محافظ الأقصر، بالتهنئة لأهالي محافظة الأقصر، وللشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

وفى أول أيام عيد الأضحى المبارك قام الدكتور محمد بشار المدير العام لمديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر بتفقد ومتابعة أعمال ذبح أضاحي الجمعيات الخيرية والاهالي بمجازر المحافظة والتأكد من اتمام الذبح بصورة صحية لضمان وصول لحوم صالحة للاستهلاك الآدمى .



جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة سير اعمال ذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية الموزعة على مدن المحافظة، لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين.



ومن الجدير بالذكر ان محافظة الأقصر تضم عدد 5 مجازر حكومية (الاقصر، ارمنت، اسنا، الدير، الكيمان) تعمل بكامل قوتها طوال ايام عيد الاضحى المبارك وتقدم خدمة الذبح بالمجان للمواطنين.

حملة نظافة مكبرة بجنوب الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير ، حملة نظافة مكبرة صباح اليوم استهدفت شوارع المدينة.



وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع ٢٥ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بشارع البحر الجديد ومنطقة السجل المدنى القديم وشارع الاسعاف ومحيط الادارة الزراعية ومنطقة مكتب البريد ومدخل شارع السعودية وذلك بجانب تفريغ الحاويات.



شارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز وفتحى حافظ مدير قسم النظافة.



وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم ورفع كفاءة الشوارع خلال ايام العيد.