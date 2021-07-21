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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة أخبار البلد|السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يستعرضان هاتفيا آخر تطورات ملف سد النهضة.. الصحة توضح كيفية الوقاية من كورونا في عيد الأضحى

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

نشر قسم أخبار البلد  على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة  وفى السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

 

السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك

 

الصحة توضح كيفية الوقاية من كورونا في عيد الأضحى.. فيديو

 

إنفوجراف.. آخر تطورات ملف سد النهضة بين السيسي ورئيس وزراء بريطانيا

 

رفع سعر التذكرة.. نقيب الزراعيين يكشف الأسباب الحقيقية وراء إهمال الحدائق.. ومقترحات لتطويرها

 

التنمية المحلية: إقبال من المواطنين على الحدائق.. وجولات ميدانية للمحافظين

 

متبرعو الصكوك يشهدون بث مباشر لعمليات ذبح الأضاحي الموكلة لـ«مصر الخير»


متحدث الرئاسة ينشر صور السيسي أثناء أداء صلاة العيد في العلمين الجديدة

 

الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمدينة الفنون فى العلمين الجديدة.. صور
 

خلال أول أيام العيد.. كامل الوزير يتابع انتظام العمل في مرافق النقل
 

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
 

لا تذبح في المنزل.. الصحة: نصائح لمنع انتقال كورونا من البشر إلى الحيوانات عند ذبح الأضاحي
 

ضبط أقراص مخدرة وعملات أثرية لعهد الملك فاروق مهربة مع راكبين بالمطار
 

توجيهات مهمة من الرئيس السيسي لتنمية القطاع الشمالى الغربى
 

أمطار ورطوبة.. تفاصيل طقس و درجات الحرارة ثاني أيام عيد الأضحى
 

البطيخ للدب والشلالات للنمور.. كيف تواجه الحيوانات بحديقة الجيزة الأجواء الحارة

 

السيسي سد النهضة القوات المسلحة عيد الأضحى متحدث الرئاسة الوقاية من كورونا درجات الحرارة

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