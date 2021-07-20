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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لا تذبح في المنزل.. الصحة: نصائح لمنع انتقال كورونا من البشر إلى الحيوانات عند ذبح الأضاحي

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن 4 نصائح لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا، من البشر إلى الحيوانات عند ذبح الأضاحي.

وأوضحت الوزارة النصائح كالتالي :-

اتباع الإجراءات الاحترازية عند شرائك للأضحية

لا تقم بذبح الأضحية في المنزل

تجنب التكدس وحافظ على نظافة اليدين والأدوات المستخدمة

لا تذبح الأضاحي التي تبدو مريضة

الخط الساخن 105


كيف آمنت الصحة احتفالات عيد الأضحى


أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن خطة للتأمين الطبي خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك بجميع محافظات الجهورية، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

وجائت  خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، كالتالي.

الدفع بـ 2190 سيارة إسعاف وتوزيعها بجميع محافظات الجمهورية


نشر فرق التواصل المجتمعي بالمحافظات والمدن الساحلية لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

توافر مخزون  استراتيجي من أكياس الدم وتوفير٢٠ ألف كيس دم و١٠٠ ألف كيس بلازما بجميع بنوك الدم

رفع درجة الاستعداد للقصوى بالمستشفيات.. وانقعاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة.

توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

 

التنسيق والتواصل المستمر بين الإسعاف ومديريات الصحة والتأمين الصحي.

تخصيص فرق للانتشار السريع بجميع المحافظات بهدف التدخل السريع في حالة حدوث أي أزمات أو حوادث كبرى.

ضبط وإعدام  252 طنًا و119 كيلو جرامًا من الأغذية المتنوعة واللحوم بالإضافة إلى 1979 لترًا من العصائر والمياه المعبأة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 

المرور على 3557 منشأة غذائية بجميع محافظات الجمهورية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها.

تحرير 3262 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها.


إغلاق 688 منشأة غذائية تدار بدون تراخيص.

سحب 4697  عينة أغذية متنوعة وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة للوقوف على مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي.

تكثيف المرور على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم، والمجازر، بالتنسيق مع الطب البيطري.

والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبه نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية.


التزام جميع المنشآت الغذائية باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة.

التأكد من استيفاءهم للاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية.

حصولهم على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، والتزامهم بالإجراءات الوقائية.

تكثيف الرقابة على الفنادق والمطاعم التي تقدم الوجبات خلال أيام العيد .
 

الصحة كورونا ذبح الأضاحي الأضحية عيد الأضحى

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