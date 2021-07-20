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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس هنأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وقد أعرب محمد المنفي من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، ومعرباً عن شكر وتقدير الشعب الليبي لمواقف مصر قيادة وشعباً الداعمة لبلاده، باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الرئاسي عيد الأضحى رئاسة الجمهورية عبد الفتاح السيسي الوطن العربي

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