العراق.. وقوع انفجارين في محافظة ذي قار| فيديو

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجارين في محافظة ذي قار في العراق.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن عبوة صوتية انفجرت على سيارة الناشط سلام العصمي في حي المتنزه"، مشيرة إلى أن "التفجير أسفر عن اضرار مادية فقط".

كما انفجرت عبوة صوتية ثانية استهدفت منزل المتظاهرين امير نعمة وحيدر نعمة في حي أريدو بمنطقة الكصبة بمدينة الناضرية، ولاتوجد خسائر.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن العبوة محلية الصنع تسببت باضرار في واجهة المنزل، مؤكدا قيام خبراء المتفجرات باخذ عينات من موقع الحادث للتعرف اكثر على طبيعة الانفجار .

وتنتشر في العراق بصورة كبيرة عمليات خطف وقتل النشطاء السياسيين من قبل جماعات مسلحة، وومع تكرار هذه الحوادث تجدد المطالبات للقوات الأمنية بحماية للمتظاهرين السلميين في وقت هدد وجهاء عشائر عدة بحمل السلاح وحماية المتظاهرين اذا لم تقم القوات الأمنية بحمايتهم.

ويتهم الكثير من أنصار الاحتجاجات الشعبية بعض ميليشيات الحشد الشعبي بالوقوف وراء عمليات الاغتيال والقتل بدعم من إيران، غير أن تلك الميلشيات تنفي ذلك باستمرار.