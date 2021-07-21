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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأصفر .. نسرين أمين تحتفل بعيد الأضحى المبارك.. شاهد

نسرين امين
نسرين امين

شاركت الفنانة نسرين أمين متابعيها جلسة تصوير جديدة احتفالاً بعيد الأضحى وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 


وأطلت نسرين أمين في الصور بفستان أصفر مكشوف الكتفين، وارتدت حذاء باللون الأزرق ولملمت شعرها من الأمام وكتبت:  "‏عيد سعيد علينا جميعا يارب و كل سنة و احنا كلنا بخير و صحة وعافية يارب 💛 ....العيد فرحة 🤩"


وتنتظر نسرين أمين عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" حيث تظهر كضيفة شرف.


ومن المنتظر طرح العمل في دور العرض خلال الفترة المقبلة، والفيلم بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربينى، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد حلاوة، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.


أحدث أعمال نسرين أمين مسلسل «لما كنا صغيرين»، ‎الذى عرض في رمضان 2020، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.


مسلسل "لما كنا صغيرين" ‏بطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎


وتخرجت نسرين في قسم الدعاية واﻹعلان بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، ثم انتسبت إلى (أستوديو الممثل) من أجل دراسة التمثيل، وبعد مشاركتها في عدة أدوار صغيرة، قدمها المخرج يسري نصر الله في دور مهم ضمن فيلم (احكي يا شهرزاد)، ومن بعدها شاركت في التمثيل في عدة مسلسلات، منها: (أبواب الخوف، شربات لوز، ذات، السبع وصايا، سجن النسا، عائلة زيزو).

نسرين أمين بالاصفر عيد الأضحى احتفال جلسة تصوير جديدة

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