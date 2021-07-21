هند عبد الحليم تقضي إجازة العيد مع زوجها في لبنان .. صور

نشرت الفنانة هند عبد الحليم مجموعة من الصور علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي، "انستجرام "



وظهرت هند عبد الحليم وهي برفقة زوجها خلال قضاء إجازة عيد الأضحى في لبنان وكتبت: "يوم جميل في جبال لبنان 🇱🇧❤️"



يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان 2021، وشارك في بطولته النجوم: ريهام حجاج، أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز وغيرهم.



العمل قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم العدل.