محافظ أسيوط : استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات خلال العيد

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط باستمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات بجميع أحياء ومراكز وقرى المحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك تحت إشراف رؤساء المراكز والاحياء ونوابهم منوهًا إنه تم توزيع 23 معدة كنس وشفط الاتربة بمختلف المراكز والأحياء للمشاركة في منظومة النظافة والتجميل وتم وضع خطة متكاملة للنظافة يتم من خلالها تنظيم حملات مستمرة لرفع كافة المخلفات والاتربة من الشوارع والميادين بمختلف قرى ومراكز المحافظة ومنع تراكمات القمامة في إطار اهتمام المحافظة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة للحفاظ على البيئة العامة وصحة المواطنين.



كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى بقيادة محمد حسن الديب رئيس المركز قد نظمت حملة مكبرة لرفع وتحسين مستوى النظافة ورفع كافة المخلفات من الشوارع بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية للحفاظ على الشوارع نظيفة وخالية من القمامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز حيث تم رفع المقالب العشوائية وتنفيذ أعمال النظافة اليومية بمشاركة أعضاء قسم المتابعة والنظافة والاشغالات ورؤساء الوحدات القروية ونواب المركز.

وفي مركز ومدينة الغنايم تم شن عدة حملات نظافة موسعة بإشراف خالد عويس رئيس المركز شملت المدينة والقرى حيث تم رفع القمامة والمخلفات من مناطق متعددة والشوارع المختلفة ونقاط تجميع القمامة وتم تفريغ صناديق القمامة بواسطة معدات الحملة الميكانيكية ونقلها إلى المدفن الصحي المحكم بالجبل وتمت الحملة تحت اشراف قسم النظافة بالمجلس ورؤساء الوحدات القروية وجهود عمال النظافة الذين لا يألون جهدًا خاصة في أيام الأعياد لتوفير البيئة الصحية النظيفة والمظهر الجمالي اللائق للمواطن بمركز الغنايم.

أما في مركز ومدينة صدفا تم تكثيف الحملات باستخدام معدات كنس وشفط الأتربة التي تم ضمها مؤخرا للمركز لرفع وتحسين مستوى النظافة ورفع كافة المخلفات بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية تحت اشراف محمد كمال رئيس المركز ونواب رئيس المركز كما تم تهميد عدة طرق بعزبة الببا وقرية بني فيز وأولاد إلياس ورفع أي معوقات بالطريق التي نتجت عن توصيل الصرف والغاز وذلك تيسيرًا على المواطنين ورفع كفاءة الطرق.