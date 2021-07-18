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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من تجهيز 4200 مسجدا لصلاة عيد الأضحى بـ أسيوط

صدى البلد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم التنسيق مع مديرية الأوقاف والانتهاء من تجهيز 4200 مسجدًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بنفس ضوابط صلاة عيد الفطر.

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وأوضح المحافظ  خلال لقائه مع الدكتور عاصم فبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن المساجد التي يؤدى فيها صلاة الجمعة أسبوعيا والتي تم تأدية صلاة عيد الفطر بها هي نفسها التي سيسمح لها بصلاة عيد الأضحى المبارك مع التشديد على مراعاة الضوابط الاحترازية والتباعد الاجتماعي واستمرار غلق دورات المياه وعدم السماح بلاصلاة في الخلاء والأماكن المكشوفة. 

وأشار المحافظ إلى إنه تم التنبيه على وكيل وزارة الأوقاف بتكثيف عمليات تطهير وتعقيم جميع المساجد التي وقع عليها الاختيار لصلاة عيد الأضحى المبارك وذلك في إطار خطة المحافظة للتعقيم والتطهير تنفيذًا للاجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من فيروس كورونا مع التنبيه على الخطباء بأداء صلاة العيد وفقا للضوابط المقررة الواردة من الوزارة وعدم التهاون مع المقصرين وعدم السماح لأي مواطن من الدخول للمسجد بدون ارتداء الكمامة الواقية واصطحاب المصلى الخاص به وناشد المحافظ مواطني المحافظة بضرورة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد وعدم اصطحاب الأطفال داعيا الله حفظ مصر وشعبها من أي مكروه وسوء.

من جانبه أوضح عاصم فبيصي، أنه جاري شن حملات موسعة لتنظيف المساجد وتعقيمها من الداخل والخارج استعدادًا لعيد الأضحى المبارك منوها إنه تم تجهيز 4200 مسجدا لصلاةالعيد وسيجري منع لبصلاة بالساحات المكشوفة وفقا لتوجيهات الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط وسيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لمن يخالف تلك التعليمات، مؤكدا أنه جرى التأكيد على الأئمة بألا تزيد الخطبة عن 10 دقائق ولن يسمح بالصلاة في أي مسجد غير التي تم اختيارها بمعرفة المديرية والتي تم تحديد إمام لكل منها لتأدية الصلاة وإلقاء خطبة العيد.

محافظ أسيوط اللواء عصام سعد المساجد الأوقاف عيد الأضحى

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