عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا تبدأ إنتاج فابيا الجديدة بمصانعها في ملادا بوليسلاف

فابيا
فابيا

أعلنت شركة سكودا لصناعة السيارات ، عن بدئها في تصنيع اول نسخ الجيل الرابع من طراز فابيا الشهير ، بمصانع الشركة في مدينة ملادا بوليسلاف التشيكية باستثمارات بلغت 110 ملايين يورو.

 

وقالت شركة سكودا فى بيان لها إن السيارة الجديدة من الجيل الرابع للسيارة فابيا ، تعتمد على منصة"MQB-A0" التابعة لمجموعة فولكس فاجن ، ما يجعلها ليست فقط السيارة الأكثر اتساعًا ضمن فئتها ولكن أيضًا لتقديم ميزات راحة محسنة ومجموعة كبيرة من أنظمة السلامة والمساعدة الجديدة.

 

وقال مايكل أويلجيكلاوس، عضو مجلس إدارة سكودا للإنتاج والخدمات اللوجستية :" إطلاق الإنتاج هو دائمًا لحظات خاصة جدًا نستعد لها بدقة، ونحتفل اليوم بالبدء الرسمي لإنتاج فابيا الجديدة ".

 

وأضاف أويلجيكلاوس :" لقد استثمرنا 110 ملايين يورو في التحديث الشامل بالإضافة إلى مزيد من التشغيل الآلي لعمليات الإنتاج، هذا يؤتي ثماره الآن، وأود أن أشكر الفريق بأكمله على عملهم المتميز ويسعدني أن جهودنا سمحت لنا بتقديم مساهمة كبيرة في قصة نجاح فابيا".

 

والجدير بالذكر ان السيارة سكودا فابيا الشهيرة ، تم انتاج ما يقارب 4.5 مليون نسخة منها منذ ان تم انتاج الجيل الأول لها في عام 1999 ، مما جعلها في المرتبة الثانية لسكودا بعد طراز اوكتافيا في نسبة المبيعات .

سكودا شركة سكودا فابيا مدينة ملادا بوليسلاف فولكس فاجن

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات|محمد بن راشد يطلق مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء في مرحلته الأولى

وزير القوى العاملة محمد سعفان في حوار لـ «صدى البلد»: أطلب من عمال مصر أن يكونوا داعمين للعملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.. وتحصيل 6.9 مليار جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج

التضامن فى أسبوع .. تحذير من رسائل وهمية تستغل بيانات المواطنين .. تجهيز قاعدة بيانات لـ 33 مواطنا من الأسر الفقيرة .. تفعيل صرف النفقة عبر منافذ فوري

الصحة: تسجيل 1003 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 59 حالة وفاة

خلال جلسة حوارية بالأعلى للإعلام ..كرم جبر: مصر تشهد نهضة كبرى في المشروعات الاقتصادية.. وزيرة التضامن: تحسين جودة حياة المواطن من أهم أولويات الدولة

دعاء ليلة النصف من رمضان .. أدعية مستجابة رددها الآن

الوزيرة المقاتلة.. ماذا قدمت نبيلة مكرم في ملف الهجرة منذ توليها؟

دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب بالرحمة والمغفرة ويجعل قبره من رياض الجنة

ترشيحاتنا

مستقبلك أو ابنك.. سبَّاحة تشكو من رفض حضور ابنها أولمبياد طوكيو

شيخ الأزهر يعزي الملك سلمان في وفاة الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله آل سعود

ظهور أول حالة كورونا في البعثة المصرية بطوكيو.. تفاصيل

بمناسبة الحج.. رسالة من رئيس البرلمان العربي للملك سلمان وولي العهد

منتخب إسبانيا لكرة اليد يشارك الفراعنة في التدريبات

وزيرة البيئة: نبذل كافة الجهود الممكنة لدعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

مش عاوز اتجوزها.. إخلاء سبيل شاب من المنوفية استولي علي 90 الف جنيه من سعودية

قنوات مجانية تعرض مباراة منتخب مصر الأولمبي وأسبانيا في أولمبياد طوكيو غدًا

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

جمهور أولمبياد طوكيو 2020 في خطر.. أعداد إصابات كورونا تتصاعد | فيديوجراف

كشف لغز الفيديوهات .. شاب يعيش وحيدا في 2027

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

المزيد

ساحة رأي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ