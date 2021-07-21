منى زكي: أحمد حلمي أحلى حاجة في حياتي .. فيديو

حلت الفنانة منى زكي ضيفة على الإعلامي أنس بوخش في برنامجه ABtalks وتحدثت عن العديد من أمور حياتها.

وكشفت منى زكي عن قوة العلاقة بينها وبين زوجها الفنان أحمد حلمي، حيث تتمتع علاقتهما بالقرب والمودة طيلة فترة الزواج غير أنها رفضت التوسع في الحديث عنه خوفاً عليه من الحسد،حسب تعبيرها.

وقالت منى زكي عن أحمد حلمي: “أنا جوزي أعقل مني بكتير وأحسن مني بكتير، وعلمني حاجات كتير، أنا مش عايزة أتكلم عليه.. بخاف أحسد جوزي بجد”.



يذكر ان تحدثت منى زكى عن علاقتها بوالدها وبكت اثناء حديثها قائلة: "بابا كنت بحبه أوي وكنت قريبة منه بشكل مش عادي.. قدم استقالته وبقى عايش لبنتي لغاية لما اتوفى".

وأضافت منى زكي يوم وفاة والدها : عاد إلى المنزل وجلس على الكرسي وبدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة وكان مبستماً نطق الشهادة بعد أن أوصاني ببعض الأمور.

وكانت منى ذكي قد خاضت السباق الرمضاني الماضي 2021، بمسلسلها “لعبة نيوتن” والذي حقق نجاح كبير أثناء عرضه.

"لعبة نيوتن" من بطولة منى زكي و محمد فراج و محمد ممدوح، بجانب عدد كبير من النجوم، والمسلسل من تأليف و اخراج تامر محسن.

يذكر أن قالت مني زكي خلال لقاء في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناه “إم بي سي مصر”: “مسلسل لعبة نيوتن أعجبني جدا وأعجبت به أكثر عنما قرأت الأوراق الخاصة به.. تلقيت الدعم والمساندة من أصدقائي ومن مخرج العمل وهذا جعلني أشعر بالطمأنينة”.