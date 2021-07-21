منى زكي تبكي بسبب والدها: مات بين إيديا وكان عايش لبنتى ,, فيديو

كشفت الفنانة منى زكي تفاصيل من حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدها وزوجها الفنان أحمد حلمي من خلال حلولها ضيف على برنامج abtalks.

ونحدثت منى زكى عن علاقتها بوالدها وبكت اثناء حديثها قائلة: "بابا كنت بحبه أوي وكنت قريبة منه بشكل مش عادي.. قدم استقالته وبقى عايش لبنتي لغاية لما اتوفى".

وأضافت منى زكي يوم وفاة والدها : عاد إلى المنزل وجلس على الكرسي وبدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة وكان مبستماً نطق الشهادة بعد أن أوصاني ببعض الأمور.

وكشفت منى زكي عن قوة العلاقة بينها وبين زوجها الفنان أحمد حلمي، حيث تتمتع علاقتهما بالقرب والمودة طيلة فترة الزواج غير أنها رفضت التوسع في الحديث عنه خوفاً عليه من الحسد، حسب تعبيرها.

وقالت منى زكي عن أحمد حلمي: “أنا جوزي أعقل مني بكتير وأحسن مني بكتير، وعلمني حاجات كتير، أنا مش عايزة أتكلم عليه.. بخاف أحسد جوزي بجد”.

وفي سياق آخر، بدأ الفنان محمد هنيدى تصوير فيلمه الجديد “الجواهرجى” وذلك داخل أحد الاستوديوهات الخاصة والذى يشارك فى بطولته مع الفنانة منى زكى.

وجمعت المشاهد التى تم تصويرها بين عدد من النجوم المشاركين فى العمل بجانب محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة واحمد السعدنى.

والفيلم يشارك فيه عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم آسر ياسين وأحمد حلاوة وعارفة عبد الرسول وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج اسلام خيرى.