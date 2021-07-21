أمين تنظيم حماة الوطن: سنسعى لتقديم كل أوجه الدعم لمشروع حياة كريمة

أكد الدكتور أحمد العطيفى أمين عام التنظيم بحزب حماة الوطن، أن الحزب يسعى دائمًا للتواصل مع كل أجهزة الدولة التنفيذية من وزارات ومحافظات، والهدف من ذلك هو تقديم خدمة أفضل للمواطن المصري، والتداخل مع مشكلاته وقضاياه، مردفا: “استراتيجيتنا داخل حزب حماة الوطن تقوم على فكرة ضرورة تلامس قضايا المواطنين بشكل ديمومي، وفي القلب من ذلك المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة”.



وأضاف في تصريحات له: “سنسعى لتقديم كل أوجه الدعم فيما يتعلق بالمشروع القومي حياة كريمة وسنسخر كافة إمكاناتنا وكوادرنا في جميع المحافظات للمشاركة، وسنعمل على التنسيق مع المسئولين القائمين على هذا المشروع القومي الكبير”.

وتابع: “حياة كريمة المشروع الأكبر والأعظم في تاريخ مصر الحديث، ذلك لأنه فاق كل التوقعات، فإن تستهدف تغيير حياة 60 مليون مصري وآلاف القرى كان حلمًا مصريًا منذ عقود، لكن إصرار القيادة السياسية على ضرورة تغيير الواقع المصري إلى الأفضل هو ما أسهم في إنجاز وتحقيق الحلم”.



واختتم: "نتمنى أن نسهم في تحقيق جزء من هذا الحلم، وهو شرف لأي مصري يسهم في تغيير واقع بلده للأفضل أيًا ما كان موقعه".