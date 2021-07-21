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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثاني أيام عيد الأضحى

وكيل وزارة الزراعة بأسيوط تتابع تسليم الأسمدة بالجمعية الزراعية بالنخيلة

وكيل وزارة الزراعة
وكيل وزارة الزراعة بأسيوط

قامت المهندسة هدى إسماعيل مصطفى وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، اليوم الأربعاء بمتابعة عملية صرف الأسمدة على المزارعين بالجمعية الزراعية بقرية النخيلة بمركز أبوتيج فضلا عن التفتيش على الجمعيات الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

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وقالت هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه تم المرور على عدد من الجمعيات الزراعية مختلف مراكز المحافظة لمتابعة صرف الأسمدة على المزارعين طبقا لمنظومة كارت الفلاح والوقوف على أي مشكلة تواجه الفلاح والعمل على حلها.


وشددت وكيل وزارة الزراعة على  متابعة حالات التعدى على الأراضى الزراعية وإزالتها فى المهد فورا.

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أسيوط الزراعة الأسمدة النخيلة الجمعية أبوتيج صرف الأسمدة ارشاد المزارعين

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