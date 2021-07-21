نوعية عين شمس تعقد ورشة تدريبية لطلابها بشأن مشروع محو الأمية

وعد الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بـ جامعة عين شمس بعمل دورة لطلاب كلية التربية نوعية جامعة عين شمس لمدة ثلاثة أيام عبر مركز تعليم الكبار، مجانية تماما لتعليم الطلاب كل ما هو متعلق بتعليم الكبار و كمكافأة تشجيعية للطلاب الذين محو أمية دارسين خلال الدورات السابقة سيتم عمل دورة لهم يمنحون في نهايتها شهادة معتمدة من الجامعة بحضورهم التدريب.

وأكد الدكتورة إسلام أن جامعة عين شمس تقوم بجهود مجتمعية للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشجيعًا للطلاب المشاركين في المشروع.

وتابع السعيد أن 7 كليات تشارك في المشروع وهي: التجارة، الألسن، الحقوق، الآداب، التربية، التربية النوعية، كلية البنات.

الجدير بالذكر نظمت وحدة محو الأمية بكلية التربية النوعية بـ جامعة عين شمس، ورشة عمل وحلقة نقاشية حول محو الأمية وتعليم الكبار.

استهلت فعاليات الورشة بمحاضرة الدكتور إسلام السعيد، شرح فيها لماذا شاركت جامعة عين شمس في مشروع محو الأمية وأهمية تلك الخطوة في حياة الطلاب كما تطرق لكيفية جذب الطالب الشخص الأمي وخلق الرغبة لديه في التعلم والأسلوب المناسب في هذا التواصل والعديد من الموضوعات التى تهم الطلاب في هذا الصدد.

شهدت الجلسة الثانية فتح باب النقاش وطرح الأسئلة من الطلاب والإجابة عنها من قبل الدكتور عبدالرحمن شوقي .

ثم بدأت ورشة عمل إدارتها سمر ماهر شرحت فيها للطلاب كيفية تعليم الشخص الأمي درسًا في اللغة العربية والحساب وشكل الامتحان الذي سيمتحنه الدارس وتم فتح باب الحوار والنقاش مع الطلاب مرة أخرى لطرح استفساراتهم والإجابة عنها.

كما كرم الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس وأ.د. مصطفي قدري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتورة اميرة سمير المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم وأعضاء فريق عملها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب لإنشائهم وحدة المكتبة الرقمية وخدمات البحث العلمي ،والتي تم من خلالها رفع بيانات الكتب والرسائل الجامعية الخاصة بمكتبة الكلية علي اتحاد مكتبات الجامعات المصرية حتي تسهل للباحثين الإطلاع عليها والبحث في قاعدتها ، وتم التكريم بحضور ا.د. ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،وا.د. صفاء السيد رئيس قسم تكنولوجيا التعليم وأعضاء مجلس القسم .

بلغ عدد الكتب والرسائل والكتب الإنجليزية التى تم رفعها علي قاعدة البيانات ٦٠٠٠ وعاء معرفي بواسطة فريق العمل الذى ضمن كلا من : د.اميرة سمير مدير الوحدة،و د.محمد عنتر حسن ،و د.رحاب انور محمد ،و د.شيماء سعيد محمد،و د.هنادي محمد انور،و د.جمال عبد الناصر ،و كذلك م.م محمد مسعد ،و م.م آية حسانين ،و م.م عبد العزيز السيد،و م.م.سمية سلامة، م. فيروز عماد بالإضافة لعدد من الطلاب.