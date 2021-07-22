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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استطلاع: البنوك المركزية ستسرع تحول اليوان إلى عملة عالمية

صدى البلد

أظهر استطلاع المستثمر الحكومي العالمي، الذي ينشره سنويا منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، أن اليوان الصيني بصدد التحول إلى مكون أهم كثيرا من مكونات النظام المالي العالمي في ظل تخطيط زهاء ثلث البنوك المركزية لإضافة العملة إلى احتياطاتها.
 

ويوضح المسح أن 30 بالمئة من البنوك المركزية تخطط لزيادة حيازتها من اليوان على مدار 12-24 شهرا قادمة، مقارنة مع عشرة بالمئة فقط العام الماضي.

وبحسب المسح أيضا، يرى 75 بالمئة من البنوك المركزية أن للسياسة النقدية تأثيرا مبالغا فيه على الأسواق المالية حاليا، لكن 42 بالمئة فقط يرون ضرورة إعادة النظر في مثل تلك السياسات.

 البنوك المركزية تتجه لتقليص حيازات الدولار الأمريكي

وعلى النقيض من اليوان، يخطط 20 بالمئة من البنوك المركزية لتقليص حيازات الدولار الأمريكي على مدار 12-24 شهرا، وتخطط نسبة 18 بالمئة لتقليص الحيازات من اليورو، ويريد 14% تقليص الحيازات من الدين السيادي لمنطقة اليورو.

وأظهر المسح أن البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد أصبحت تسيطر على أصول قيمتها 42.7 تريليون دولار، وهو مستوى قياسي مرتفع. وزادت احتياطيات البنوك المركزية وحدها 1.3 تريليون دولار إلى 15.3 تريليون

استطلاع المستثمر الحكومي العالمي منتدى المؤسسات النقدية والمالية اليوان الصيني النظام المالي العالمي سعر اليوان الصينى

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استطلاع: البنوك المركزية ستسرع تحول اليوان إلى عملة عالمية

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