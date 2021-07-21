صحة الدقهلية: جميع مراكز اللقاح تعمل بكافة طاقتها ثاني أيام عيد الأضحى

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين المستحقين.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة تعمل بشكل متصل ومستمر على مدار الساعة دون انقطاع بكل أيام الأسبوع حتى في أيام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء.



وأشار إلى استمرار فعاليات التطعيم المنزلي لغير القادرين على الحركة من خلال فرق طبية مدربة بصحبة سيارة إسعاف مجهزة حيث يقوم طالب الخدمة بالاتصال على الخط الساخن 15335 لطلب توفير اللقاح في المنزل لظروفه الصحية.

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